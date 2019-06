Těšit se můžete na nejrůznější workshopy. Vyrobíte si škapulíře, víly z ovčí vlny, bylinkový sirup či macerát, koktejl vůní nebo lampion na vodu. Některá stanoviště budou samoobslužná, u jiných vám pomůže lektor - obavy, že to nezvládnete, tedy nechte doma. Čas pro vyrábění bude od 16:00 do 18:30.

V průběhu odpoledne bude možnost vyzkoušet si akrojógu. Jedná se o partnerskou akrobacii, která vás určitě nadchne. Můžete si vyzkoušet jednoduché i složitější cviky posilující a protahující tělo a hlavně prohlubující důvěru v sebe a ve vašeho partnera. Základy jsou vhodné opravdu pro každého. Nutný je pouze sportovní oděv (neberte si sukni, některé pozice jsou i hlavou dolů), nejlepší jsou legíny nebo pružné kalhoty a tričko.

Děti se mohou těšit na muzikoterapeutickou pohádku s názvem Dračí mládě. „Muzikoterapie ve spojení s příběhem učí děti naslouchání a odpočinku, který je v dnešní době tolik potřebný,“ říká Markéta Havlová, autorka příběhu, speciální pedagog a muzikoterapeut. Začátek je naplánován na 18. hodinu.

V 19 hodin se děti vydají na dobrodružnou Cestu za pokladem. A co by to bylo za Svatojánskou noc bez ohně? Oheň samozřejmě bude! Kytary a další hudební nástroje s sebou!

K dodržování pitného režimu poslouží místní infocentrum, kde bude k zakoupení káva, čaj, limonáda, pivo, víno, cider či medovina (a voda tam z kohoutku samozřejmě také teče). O jídlo se musí návštěvníci postarat sami – připraven bude piknikový stůl, na který může každý donést ochutnávku ze své kuchyně či zahrádky a přispět tak ke zpříjemnění celé akce. Pokud chcete na ohni opékat buřty či lilky, přineste si je také.

O půlnoci se vyrazí na sběr půlnočního kvítí. A kdo se bude chtít zdržet až do rána, může, „milion hvězdičkový hotel“ v zahradě bude k dispozici, stejně tak domeček s nedávno opravenou střechou, jen spacák a karimatku musíte mít vlastní.

Vzhledem k uzavření cyklostezky na levém břehu Chrudimky je Natura Park přístupný pouze ze Štolbovy ulice. V případě špatného počasí bude akce trvat max. do 22. hodiny. Další informace na www.paleta.cz, www.natura-park.cz a na Facebooku Ekocentra PALETA.