Opera studio Praha byla vytvořena po vzoru zahraničních operních studií tak, aby podporovala začínající profesionální umělce nejen operního žánru. Klade důraz na zahraniční spolupráci už od svého základu, a jejím cílem je dávat příležitost mladým umělcům na počátku jejich kariéry.

První představení od Opera studio Praha byla Anne, beze strachu hledět na nebe ve švýcarsko-české spolupráci. V loňském roce diváci zaznamenali Časoplet od Lukáše Sommera, který bude možné opět vidět v únoru 2020 v rámci Festivalu Opera 2020.

Letos Opera studio Praha přijíždí do Pardubic, aby 25. června na Pernštejnském náměstí uvedlo Open Air Opera Gala ve francouzsko-české spolupráci. Společně s Moravskou filharmonií Olomouc, Francouzskou Aliancí Pardubice a podporou Francouzské ambasády, Francouzského Institutu v Praze, města Pardubice, Pardubického kraje, Homea Clilic, Eurovia Vinci, Faurecia, firmy E-identity a Bauset připravila oslavu 20 let od založení Francouzské Aliance Pardubice.

Den začne v 10:00 Francouzským jarmarkem. Francouzští a čeští obchodníci nabídnou gurmánské speciality a francouzské produkty. Celý den bude provázený pestrými aktivitami.

V 18:00 program vyvrcholí koncertem připraveným spolkem Opera studio Praha s Moravskou filharmonií Olomouc pod vedením švýcarského dirigenta Sébastiena Bagnouda, kterého jste mohli vidět v divadle v DJKT v Plzni, s Pražskou Filharomonií PKF, filharmonií Brno či v rámci jeho pravidelného angažmá v Opéra du Rhone ve Valais.

Na programu jsou díla, jako je první ouvertura Bizeta, kterou složil, když mu bylo pouhých 17 let. Ouvertura in La je jednou z jeho prvotin, a až do 30. let 20. století zůstávala bez většího povšimnutí. Zazní ale též díla z nejznámějších jako Carmen, Werther či Offenbachův Cancan či Panenka (od narození Offenbacha uplynulo 20. 6. 2019 200 let). Koncert bude v poloscénickém provedení, kdy sólisté budou vystupovat v kostýmech připravených chráněnými dílnami CEDR Pardubice, na návrhy Zity Miklošové.

Evu Kývalovou, českou sopranistku, uslyšíte v roli Offenbachovy Panenky na klíček, Anitu Jirovskou v roli Carmen, francouzský tenor Richard Bousquet se představí v roli Werthera a v neposlední řadě neujde Vaší pozornosti ani Toreador Aurélien Pernay.

Na závěr zůstává nezanedbatelný bod, a to pantomima, neboť představuje jeden z dalších společných bodů mezi Českou republikou a Francií. Jeden z nejznámějších představitelů pantomimy, francouzsko-český Jean-Gaspard Deburau alias Jan Kašpar Dvořák, se narodil v Kolíně a od své rané dospělosti žil ve Francii, v Paříži. Pierrot bude ztvárněn mimem a režisérem Vojtěchem Svobodou.