Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro připomene letos životní jubilea dvou významných českých hudebních skladatelů – východočeských rodáků: 90 let od narození Petra Ebena a 60 let od úmrtí Bohuslava Martinů, dále výročí 100 let hudebního školství v Pardubicích, 50 let činnosti Komorní filharmonie Pardubice a 40. výročí založení Konzervatoře Pardubice.

Východní Čechy jsou však nejen rodištěm světově proslulých hudebních skladatelů, ale také místem působení mnoha špičkových interpretů, jejichž začátky jsou spojeny s uměleckými školami v Pardubicích.

Letošní ročník zahájí v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích PKF – Prague Philharmonia se světově proslulým hornistou Radkem Baborákem v roli dirigenta a sólisty současně, umělcem, který začínal svými prvními hudebními krůčky právě v pardubické „lidušce“. Slavnostní úvodní koncert je na programu v pondělí 11. března.

Také jméno tenoristy Petra Nekorance, který ještě nedávno studoval zpěv na pardubické konzervatoři, dnes představuje ve světě pojem. Stejná škola vychovala i většinu členů souboru Barocco sempre giovane, rezidenčního souboru festivalu.

Pardubické hudební jaro letos zavítá do koncertních sálů, divadel a památkových objektů v Pardubicích, Chrudimi, Vysokém Mýtě, Heřmanově Městci, Přelouči a v Sezemicích.

Účinkovat budou vedle PKF – Prague Philharmonia, také Komorní filharmonie Pardubice, Janáčkova filharmonie Ostrava, Hradišťan a Katta, operní soubor Divadla F. X. Šaldy Liberec, Český filharmonický sbor Brno, Melody Makers Ondřeje Havelky, Barocco sempre giovane, Cappela Mariana, Musica Bohemica Praha, Pavel Haas Quartet, Prague Cello Quartet nebo Lobkowicz trio.

Představí se skvělí sólisté - pěvci Gabriela Beňačková, Simona Šaturová a Petr Nekoranec, skladatel a houslista Henning Kraggerud, klavírista Lukáš Vondráček, varhaníci Emmanuel Arakélian, Kateřina Chroboková a Michaela Káčerková, Marek Eben – umělecký přednes a další.

Kromě předních tuzemských hudebních těles a sólistů vystoupí během 41. ročníku umělci ze Spojených států, Francie, Norska, Peru a Slovenska.

Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro je členem Asociace hudebních festivalů ČR a Evropské asociace hudebních festivalů EFA, podporují ho Ministerstvo kultury, Pardubický kraj, statutární město Pardubice, partnerská města regionu i celá řada dalších institucí a firem. Generálním partnerem festivalu je český stavební holding enteria, a.s.