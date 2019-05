„Čtyři velké soutěžní akce jsme připravili na únor, březen a duben pro stávající i nové dárce krve nebo krevní plazmy. Rádi bychom jim i touto cestou poděkovali, že nemyslí jen na sebe, ale pomáhají také druhým tím, že dávají tu nejcennější tekutinu, kterou mají, a zachraňují tak mnohdy životy,“ řekla Mgr. Markéta Stržínková, referentka marketingu a PR Transfúzní služby AGEL.

Od pondělí 4. února do pátku 15. února probíhá soutěž o celodenní pobyt na lyžích ve Skiareálu Kouty pro dárce ze Šumperku, a ve Ski aréně Karlov pro dárce z Bruntálu. „Cena zahrnuje celodenní permanentku na vlek. Věříme, že si výherci celodenní lyžovačku užijí. Losovat budeme ze všech, kteří v daném období darovali krev či plazmu, v pondělí 18. února, kdy také celkem šest vítězů ihned vyrozumíme. Uvedeni budou na našem webu a facebooku Transfúzní služby AGEL,“ vysvětlila Mgr. Markéta Stržínková.

V úterý 12. února a ve středu 13. února v Šumperku a ve čtvrtek 14. února a v pátek 15. února v Bruntále se uskuteční další akce, Valentýnský odběr. „Každý, kdo v Šumperku daruje 12. února krev či 13. února plazmu, bude zařazen do slosování o dvě poukázky do šumperské cukrárny PIKOLA. V Bruntále pak každý, kdo 14. února daruje plazmu či 15. února krev, bude zařazen do slosování o romantickou večeři pro dva v AFFINITY restaurant a cocktail bar v Bruntále,“ uvedla Mgr. Markéta Stržínková s tím, že jména výherců zveřejní Transfúzní služba AGEL v pátek 15. února odpoledne na webu a facebooku.

Ve čtvrtek 7. března v Šumperku a v pátek 29. března v Bruntále je pak připravena jednodenní akce pro prvodárce nazvaná 450 ml naděje. „Kampaň organizuje Nadační fond Naděje a spolu s dalšími odběrovými místy se do ní nyní zapojuje i naše Transfúzní služba. Pro prvodárce jsou připraveny drobné dárky, ale třeba i losování o let horkovzdušným balonem,“ prozradila Mgr. Markéta Stržínková.

V pátek 12. dubna a ve čtvrtek 18. dubna v Bruntále a ve středu 17. dubna a ve čtvrtek 18. dubna v Šumperku je pak připravena další akce, takzvaný Velikonoční odběr. „Pro dárce budeme mít připravené nejen velikonoční výzdobu našich prostor, ale také drobné sladké dárečky. Ty dostanou všichni, kteří v těchto dnech k nám na odběr přijdou,“ dodala Mgr. Markéta Stržínková s tím, že ke všem odběrům je nutné se dopředu objednat.

V Šumperku do centra v ulici B. Němcové 1006/22 na čísle 800 300 600, v Bruntále na Nádražní ulici 29 na čísle 724 612 667. V Šumperku je možné darovat krev v úterý a ve čtvrtek od 6 do 8:30 hodin, plazmu dle objednání, v Bruntále krev vždy v pátek od 6 do 9 hodin, plazmu od pondělí do čtvrtku dle objednání.