Zábřežský orchestr obdržel pozvání do Pekingu v listopadu loňského roku přímo od prezidenta festivalu, který byl nadšený reprezentací v Šanghaji v roce 2015. Nedlouho na to následovalo pozvání i do druhé čínské provincie Rizhao, která je od Pekingu vzdálená více než 750 km.

„Hrát budeme hlavně česky. Právě s našimi domácími skladbami jsme v minulých letech slavili největší úspěch,” těší se kapelník Lubomír Vepřek.

Čínští organizátoři slibují našlapaný program. Hrát se bude prakticky každý den. Muzikanty tak čekají vystoupení v čínských školách, ve sportovních halách, v ulicích Pekingu a Rizhaa... Zanotují například i na Velké čínské zdi.

Finančně i organizačně náročný výjezd podpořilo město Zábřeh, Olomoucký kraj, Ministerstvo kultury ČR a sponzoři dechového orchestru. Právě díky těmto podporovatelům se zahraničního turné může zúčastnit 50 členů orchestru.

Podobně náročnou cestu absolvovalo těleso již v roce 2015, kdy se účastnilo Mezinárodního uměleckého festivalu v Šanghaji. „Oproti minulému turné na cestu vzdálenou více než 10 tisíc kilometrů můžeme vypravit o deset členů víc. Hlavně pro nejmladší hráče to bude výzva. Někteří z nich poletí vůbec poprvé. Na cestu budou nepochybně vzpomínat celý život,” uvedl Radim Sršeň, pozounista orchestru.

Nebude to totiž pouze o hraní - organizátoři ve volných chvílích slibují návštěvu čínských atraktivit jako třeba Chrámu nebes, Zakázaného města nebo muzea perel.

Mezinárodní festivaly dechové hudby v Pekingu a Rizhau

Čínské mezinárodní festivaly dechových hudeb, jejichž historie sahá do roku 2008, pořádá Čínská asociace pro symfonické orchestry a soubory (CASBE) a Občanský výbor města Rizhao. Každoročně se jich zúčastní až 40 uměleckých uskupení z celého světa (v posledních dvou letech např. z Thajska, Turecka, Španělska, Mexika, Německa apod.).

Účastníci jsou pečlivě vybíráni a pozvání na festival je tak velmi prestižní záležitostí a oceněním jejich kvality. Jde současně o skvělou příležitost k navázání nových hudebních kontaktů.