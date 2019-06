Pro šumperskou Transfúzní službu Agel se tak stal dobrovolný dárce Pavel Heincl dosavadním rekordmanem.

Pětašedesátiletý dárce Pavel Heincl, který na Transfúzní službu do Šumperka jezdí darovat krev či plazmu z nedalekého Úsova, daroval krev poprvé už na vojně. „Rozhodnutí bylo spontánní. Do kasáren dojel autobus s výzvou, abychom darovali krev, a tak jsem šel bez zaváhání s ostatními vojáky,“ říká Pavel Heincl, pro kterého se od té doby stalo darování krve již nedílnou součástí života.

Od doby jeho prvního odběru se přitom v oblasti dárcovství mnohé změnilo. „Pamatuji si to přesně, odběr proběhl v autobusu v kasárnách. Tehdy mi to přišlo u vojáka jako samozřejmost. Dnes mi samotný odběr v autobuse s odstupem let připadá velmi úsměvný,“ komentuje Pavel Heincl a dodává, že se v rámci dárcovství za uplynulá desetiletí vše zmodernizovalo, zpřístupnilo a zajistila se i větší informovanost obyvatel.

O úctyhodném čísle 325 odběrů však mluví Pavel Heincl ryze skromně. „Určitě mě tehdy na vojně nikdy nenapadlo, že bych dosáhl takových čísel, ale také mne nikdy nenapadlo s odběry skončit. Považuji to za součást svého života a někde uvnitř je dobrý pocit, že jakýmkoliv způsobem pomáhám těm, kteří to potřebují,“ dodal dárce.

Dárcem krve se může stát každý zdravý občan České republiky ve věku 18 až 65 let, jehož hmotnost převyšuje 50 kilogramů. Bezplatné dárcovství krve přitom dává nejenom dobrý pocit z ušlechtilého skutku, ale také zahrnuje lékařské vyšetření a znamená možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy, získat vitamíny od zdravotní pojišťovny, občerstvení, a uplatnit si nárok odpočtu ze základu daně z příjmu, a to ve výši 3000 korun za každý absolvovaný odběr.

Zájemci o darování krve či plazmy se mohou na Transfúzní službu Agel Šumperk objednávat telefonicky na čísle 724 612 674 nebo emailem na adrese evidence.spk@tsl.agel.cz a jsou vřele vítáni.

„Jsme rádi za každého nového dárce, který se přidá do našich řad. Obecně ale oceníme i jakoukoliv jinou formu pomoci, například propagaci dárcovství - ať už mezi spolupracovníky, rodinnými příslušníky, nebo přáteli. Takto nám mohou pomoci například i ti, kteří sami darovat krev nemohou,“ dodala odborná zdravotnická pracovnice Transfúzní služby Mgr. Renata Wasserburgerová.