Článek od uživatele Vladimíra Krejčí

Vyučenou prodavačku zákazník pozná, říká oceněná pedagožka Vilma Johnová

Dobrá prodavačka by měla být poctivá a zodpovědná, měla by umět komunikovat s lidmi, být optimistická a šířit kolem sebe pozitivní energii, měla by dbát na svůj vzhled, každé ráno přicházet do práce upravená a dobře naladěná, mít čisto v obchodě i před ním.