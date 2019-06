Akci podpořila i spousta podnikatelských subjektů obce. Prostě pohádkovým odpolednem žila celá obec.

Organizátoři tuto akci dělali poprvé, a tudíž nevěděli, jaký bude zájem ze strany veřejnosti. Zřejmě dobrá propagace však předčila jejich očekávání. Do obce se sjely děti z 56 obcí České republiky.

„Konečná účast 351 dětí předškolního věku a 1. stupně základní školy nás velmi mile překvapila,” řekla členka kulturní komise, bývalá ředitelka místní školy a pro tento den babička z pohádky Červená karkulka Anna Krušová.

„Nesmírně nás překvapila účast dětí z Leštiny. 111 dětí tvořilo téměř třetinovou účast a na obec, která má zhruba 1250 obyvatel je to úžasné číslo,” doplnila slova pohádkové babičky další členka kulturní komise Věra Prachařová. Je třeba podotknout, že v tento den probíhaly na dvou místech v okolí podobné dětské akce.

A co děti mohly vidět? Přijely do sokolovny, která se na odpoledne proměnila ve Šmoulíkov. Po registraci musely děti najít správný klíč a otevřít si zámek a tím i pomyslnou bránu do světa pohádek. Potom už procházely 10 stanovišť, kde je čekaly různé bytosti, u kterých plnily různé úkoly.

„Bylo úžasné vidět ty rozzářené oči dětí a hlavně jejich pohledy na skvěle zamaskované pohádkové postavičky,” řekla další z pořadatelů, Dagmar Hoblerová. Nechyběl ani taťka Šmoula, který si trasu projel na kole, aby mohl vyfotografovat průběh odpoledne. V cíli na děti čekala odměna v podobě krásného diplomu, originální placky a igelitky se sladkostmi a upomínkovými předměty.

Velké poděkování patří nejen lidem, kteří si udělali na svoje děti čas a přijeli s nimi strávit příjemné odpoledne, ale hlavně všem pořadatelům, kteří do toho dali nejen svoji duši, ale i svoje srdce. Patří jim velké uznání. „Určitě budeme v této aktivitě pokračovat i v budoucnu,” dodala předsedkyně komise Milena Hradilová.