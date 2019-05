Prvního setkání, pořádaného 30. dubna, se zúčastnilo 16 pacientů, kteří si jeho průběh pochvalovali.

„Operace znamená pro pacienty velkou psychickou zátěž, která často pramení jen z nedostatku informací. Pacient neví, co ho čeká, a často trpí obavami, úzkostí a nejistotou. Lékaři i sestry sice při kontrolách vždy pacientům vysvětlují, co je v rámci zákroku čeká. Jedná se o však o obrovské množství informací, nad kterými lidé často hlouběji přemýšlejí až v klidu domova. A na dodatečné otázky už nemá pacientům, kdo odpovědět,“ uvádí vrchní sestra ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Prostějov Jolana Závodná s tím, že cílem nových předoperačních kurzů je pacienty nejen informovat, ale zodpovězením všech jejich dotazů tak zároveň zmírnit jejich obavy ze zákroku.

Edukační setkání pro pacienty se koná vždy jednou měsíčně a trvá zhruba hodinu. Obsah školení připravuje celý tým zdravotníků, který pečuje o pacienty po totálních endoprotézách. V úvodu kurzu informuje účastníky všeobecná sestra-specialistka z ortopedicko-traumatologického oddělení o tom, co je čeká před operací samotnou.

„Lékař pak vysvětlí, jak probíhá zákrok. A na závěr k účastníkům hovoří i vedoucí z Centra léčebné rehabilitace o průběhu rekonvalescence. Lidé se mohou samozřejmě na cokoliv zeptat všech přítomných odborníků,“ popisuje Jolana Závodná a doplňuje, že kromě prezentací a rozhovorů mají příchozí možnost se na místě prakticky seznámit také s různými pomůckami, které jsou po zákroku využívány.

Pacienti by měli kurz absolvovat zhruba čtyři týdny před plánovaným zákrokem. „Může se stát, že při rozhovoru s pacientem narazíme na nějaký další zdravotní problém. Může být potřeba doplnit podrobnější vyšetření, a proto je důležité mít dostatečný časový prostor. Takový problém by byl jinak odhalen až po přijetí do nemocnice den před zákrokem a pravděpodobně by vedl k odložení termínu operace,“ vysvětluje vrchní sestra Jolana Závodná s tím, že každému, koho totální endoprotéza kyčle nebo kolene čeká, proto kurz doporučuje. Jeho absolvování však není podmínkou pro podstoupení operace. Termín setkání se pacient dozví vždy na ambulanci, kde je mu přidělen termín operace.

Ortopedicko-traumatologické oddělení je akreditovaným pracovištěm Nemocnice Prostějov. Od roku 1981 zde implantují TEP (totální endoprotézu) kyčelního kloubu a od roku 1996 TEP kolenního kloubu. V roce 2018 bylo v Nemocnici Prostějov provedeno celkem 482 operací TEP, přičemž po zákroku jsou pacienti v nemocnici hospitalizováni v průměru pět až sedm dní.