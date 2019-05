Ještě vyšší částka poputuje v letošním roce do výstavby čtvrté stanice LDN a investici za tři desítky milionů plánuje nemocnice i do přístrojového vybavení. Celkově by se tak letos nemocnice měla dočkat investic ve výši okolo 55 milionů korun.

„V roce 2019 plánujeme v Nemocnici Prostějov obnovit přístrojové vybavení za více než 30 milionů korun a také plánujeme posílit IT technologie, abychom postupně přecházeli na elektronicky vedenou zdravotnickou dokumentaci. Prostřednictvím informačních technologií chceme přenášet data o laboratorních vyšetřeních, konsiliích, ordinacích léků a ošetřovatelské dokumentaci až k lůžku všem lékařům a sestrám pečujícím o pacienta,“ prozradila MUDr. Marie Marsová, ředitelka Nemocnice Prostějov, s tím, že nemocnice zároveň plánuje otevřít 24 lůžek následné péče s paliativní jednotkou, a to od července.

Právě vybudování čtvrté stanice LDN bude největší investiční akcí nemocnice pro letošní rok. Po dokončení nabídne 24 lůžek, z nichž pět lůžek bude určeno pro pacienty paliativní péče. „Všechny pokoje budou bezbariérové, budou vybaveny vlastním sociálním zařízením, klimatizací a televizory. Finanční rámec celé investiční akce je 25 milionů korun a finance poskytl Olomoucký kraj,“ uvedl Ing. Pavel Gottwald, hlavní správce Středomoravské nemocniční, pod kterou patří také Nemocnice Prostějov.

V loňském roce nemocnice obnovila elektricky polohovatelná lůžka, matrace, infuzní techniku. Operační sály byly vybaveny anesteziologickými přístroji a novou chirurgickou operační věží. Gynekologicko-porodní oddělení získalo nový 3D ultrazvuk a nový kabát mají i nadstandardní pokoje. Oční oddělení dostalo nový operační mikroskop, pravidelně je obnovována laboratorní technika.

Nemocnice Prostějov má v současnosti 501 lůžek a téměř tři desítky ambulancí. O pacienty zde pečuje více než 150 lékařů, více než 390 sester a porodních asistentek a dalších 300 zaměstnanců z řad zdravotnického i nezdravotnického personálu. V roce 2018 nemocnice zabezpečila téměř 20 tisíc hospitalizací a v rámci ambulantní péče bylo provedeno přes 244 tisíc vyšetření. Mimo to zde přišlo na svět hned 895 dětí. Od roku 2007 je prostějovská nemocnice členem skupiny AGEL, kdy sloučením tří nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku vznikla společnost Středomoravská nemocniční.