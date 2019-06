Akce se uskuteční v rámci celosvětových oslav Dne spirometrie, který vyhlašuje každoročně Evropská plicní nadace při Evropské respirační společnosti, a to 18. června 2019 od 10.00 do 17.00 hodin v prostorách plicní ambulance.

Akce je určena nejen pro lidi, které dlouhodobě trápí respirační potíže, ale pro každého, kdo má zájem dozvědět se, jak silné jsou jeho plíce. „Naším cílem je připomenout lidem, aby na své plíce nezapomínali. Neboť dýchání je základní životní potřebou. Bohužel pacientů s plicními onemocněními a obtížemi v Česku neustále přibývá a s ohledem na komplikovanější léčbu v pokročilých stádiích onemocnění je prevence zcela zásadní,“ uvádí primářka oddělení plicních nemocí Nemocnice Prostějov Ivona Grygárková.

Lidé tak budou moci v rámci akce podstoupit rychlé a bezbolestné spirometrické vyšetření, které se provádí pomocí speciálního přístroje. Ten zaznamená pacientovo dýchání. „Pacient dýchá do přístroje, který zaznamenává objem a rychlost vzduchu vydýchaného za určitý čas. Vyšetření je bezbolestné a netrvá víc než deset minut,“ upřesňuje primářka Ivona Grygárková s tím, že v rámci preventivní akce zdravotníci lidem rovněž zodpoví veškeré dotazy související s problematikou onemocnění plic.

Zájemci o vyšetření pomocí spirometru mohou do Nemocnice Prostějov přicházet bez objednání v úterý 18. června od 10 do 17 hodin, a to konkrétně do plicní ambulance nemocnice, která se nachází v 1. patře polikliniky nemocnice na ulici Mathonova 291/1.