Máj byl ilustrován celou řadou významných českých malířů, byl zhudebněn, zfilmován a nyní se jeho ilustrací stala i fotografie. V roce 2017 totiž vyšel Máj s fotografiemi Romka Hanzlíka, hudebníka a fotografa, který je Máchou, jeho cestami i samotným Májem doslova fascinován.

Přerovská výstava představuje soubor černobílých fotografií, přičemž polovina je focena na digitál a druhá polovina na kinofilm. Její podstatu lze jednoduše vystihnout také slovy amerického spisovatele Williama Faulknera: „Minulost není mrtvá, ona ani ještě neminula.“

A jak vznikal a jak se vyvíjí Máchovský projekt, tedy soubory Máj a Intimní krajina KHM, slovy jeho autora?

„Máchova osobnost a jeho fluidum, které zachycuji přes oblouk dvou století, mě fascinují natolik, že se často vydávám na cesty v Máchových stopách. Na cestách jsem v duchu s ním, procházím identickými místy a přemýšlím o tom, jak sám Mácha prostupoval krajinou a svým tělem rozrážel vzduch. Jak ji vnímal, co cítil, co si o tom zapsal. Mlčím si u toho. Navazuji intimní kontakt se samotným Máchou i s krajinou. Domy, hory, stromy, ale i nezaplněný prostor kolem nás. Ti všichni němí svědkové života. V sobě, navzdory všem dějinným zvratům, uchovávají kontinuitu, jejíž součástí jsme i my všichni. A zároveň přemýšlím o tom, co přes ten dvousetletý oblouk vnímám, co cítím a jak to musím na chvíli zapomenout, spojit se s nevědomím, zatajit dech a stisknout spoušť. Pořídím otisk současnosti.

Co je to vlastně současnost? Setina vteřiny uzávěrky fotoaparátu? Současnost se stiskem spouště stane navždy minulostí. Procházím naprosto stejným prostorem jako Mácha, jen přicházím o pouhých 180 let později. Vypadají místa stejně? Jak se proměnila? Proč Máchu zaujala. Jak krajina působila na tehdejšího poutníka a jak působí na poutníka dnes?

Putoval jsem podle Máchových zápisků do Benátek, do Krkonoš a na mnohá místa v krajině rakousko-uherské a české a chodil po městské krajině pražské a fotil místa, která Mácha ve svých denících nebo díle zmiňuje nebo se týkají jeho života. Začal jsem víc jezdit do čtyřúhelníku Starý Bernštejn, Bezděz, Ralsko a Houska, kde se Máj odehrává. Celou řadu víkendů jsem zde hledal nějaké obrazy a reflexe. Říkám tomu Máj 21. století. Vždy se tady snažím najít nějaké vizuální a duchovní pojítko mezi roky 1832-1836 a 2016-2019 atd. Tento projekt ukončím teprve tehdy, až nedokážu stisknout spoušť,” sdělil autor souboru fotografií Romek Hanzlík.

Výstava Romek Hanzlík - Máj bude instalována na chodbě druhého patra přerovského zámku již od 1. února a potrvá až do 8. dubna.

Chcete-li se seznámit nejen s neobyčejnými fotografiemi Romka Hanzlíka, ale spatřit i samotného autora a třeba si s ním i pohovořit, přijďte na vernisáž jeho výstavy, která se uskuteční ve čtvrtek 7. března v 17.00 hodin v přerovském zámku.

Zároveň půjde také o zahájení výstavy Přec mé srdce láskou hoří, kde je Romek Hanzlík zastoupen pro změnu barevným souborem máchovských fotografií.

Další informace:

Lubomír Vyňuchal, 581 250 542, vynuchal@prerovmuzeum.cz