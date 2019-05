Právě prevence je u glaukomu (zeleného zákalu) stěžejní, a to i v případech, kdy člověk nepociťuje žádné významnější obtíže. Zelený zákal totiž probíhá pomalu a nepozorovaně, bez obtíží až do chvíle, kdy již dojde k nevratným změnám a ztrátě zraku. Při včasném záchytu lze naopak zelený zákal úspěšně léčit a zrakové funkce u pacienta zachovat, je ale potřebná odborná péče.

„Hlavním důvodem, proč glaukom vzniká, je zvýšený nitrooční tlak, který je možné zjistit pomocí několikaminutového vyšetření. Množství lidí se takovéhoto vyšetření obává, což je ale úplně zbytečné. Vyšetření je zcela bezbolestné a může odhalit začínající zákal ještě ve fázi, kdy jej lze léčit a zrak zachránit," vysvětluje primářka očního oddělení Nemocnice Přerov MUDr. Monika Daňková s tím, že pokud prvotní vyšetření nitroočního tlaku ukáže odchylku od normy, bude pacient objednán k dalším odborným vyšetřením.

Preventivně by měli vyšetření nitroočního tlaku absolvovat především osoby starší 65 let, a to zejména ženy, u kterých se glaukom vyskytuje nejčastěji. „Více jsou ohroženi zeleným zákalem diabetici, lidé s nízkým krevním tlakem a ti, v jejichž rodině se zelený zákal vyskytl. Objevit se však může v jakémkoliv věku, proto je na místě prevenci nepodcenit. U osob nad 45 let a současně s některým z rizikových faktorů doporučuji prevenci jednou za rok. U ostatních alespoň jednou za tři roky," uzavírá primářka.

Den otevřených dveří očního oddělení proběhne v Nemocnici Přerov v pátek 10. května od 9 do 16 hodin a kromě preventivního vyšetření nitroočního tlaku nabídne i prohlídku oddělení, osvětu týkající se prevence, metod diagnostiky, příznaků i léčby zeleného zákalu, konzultace či prezentaci pomůcek pro nevidomé.