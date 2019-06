Světový závod uctil památku našeho nejlepšího zápasníka všech dob, Gustava Frištenského, jehož odkaz se snaží uchovat nejen Pivovar Litovel, ale i ambasador pivovaru, strongman Jiří Tkadlčík.

Siláci se tentokrát utkali v 5 disciplínách, jejichž brutální obtížnost, podle slov závodníků, není ve světě obvyklá, stejně jako obrovská divácká účast na 2 tisíce lidí, což je na samostatné sportovní strongman akci k vidění opravdu málokdy.

„Davy lidí, atmosféra, nic z toho jsem nikdy předtím na závodech neviděl, byla to opravdu show," sdělil šampion z Austrálie Tyson Morrissy, vítěz několika Arnold Classic a nejsilnější muž Austrálie ve střední váze.

První disciplínou byla tlaková kombinace, kdy se zvedaly tři různé předměty nad hlavu o váze v rozmezí 100 kg až 155 kg. Nejlépe a nejrychleji si poradil právě ambasador Pivovaru Litovel Jiří Tkadlčík, hned za ním skončil jeho svěřenec Miroslav Kahánek z Kopřivnice, třetí příčka pak patřila na disciplíně Artemu Kobanovi z Ruska.

Následovala kombinace tahových věcí opět se třemi stanovišti, kdy kromě zvládnutí váhy v rozmezí 320 až neuvěřitelných 393 kg se hodnotila rychlost zvládnutí disciplín. Zvednutí auta o váze přibližně 330 kg pak bylo třešničkou na dortu. Přenášení 450 kg jařma neboli super yoku už bylo pro většinu závodníků příznivější, ačkoliv téměř půl tuna na zádech dokázala pořádně unavit celé tělo. Super Yoke se přenášel na 15 metrů. Cílem bylo přenést ho v co nejkratším čase.

Předposlední disciplína byla Viking Press - speciální konstrukce se 194 kg, kdy úkolem závodníků bylo zvednout ji co nejvíce krát v časovém limitu a bez položení nad hlavu. Celá disciplína pak měla, díky Pivovaru i díky závodníkům, charitativní přínos, neboť každé jedno platné opakování závodníka odpovídalo příspěvku 200 Kč do kasičky Dětského Domova Litovel.

S 10 platnými opakováními vyhrál disciplínu Jiří Tkadlčík, hned za ním se umístil na děleném druhém místě Emanuel Pescari z Rakouska a domácí Miroslav Kahánek. Zástupce Slovenska Patrik Zelezka pak skončil hned za nimi. Celkově závodníci vybrali domovu 13 000 Kč. Šek od Pivovaru Litovel poté předal přímo ředitel pivovaru, Ing. Lumír Hyneček.

Jako poslední disciplína nechyběla netradiční světově velmi známá disciplína tzv. Skotských her. Jednalo se o hod 7,5 kg kamene z místa co nejdále jednou rukou. Mezi nejlepší výkony patřil odhod až do dálky 12 metrů, což se podařilo opět Jiřímu Tkadlčíkovi, téměř 11 m pak dokázal odhodit Tyson Morrissy, který se této disciplíně vůbec nevěnuje. Hod do dálky 10,18 m zajistil bronz ukrajinskému závodníkovi Vitaliimu Mikheievovi.

Výsledky celého World Grand Prix pak byly poměrně těsné, ovšem pouze na některých příčkách. Zlato získal suverénně Jiří Tkadlčík, loňský vítěz World Ultimate Strongman Championship. Odnesl si nejen patriotickou zlatou trofej, inspirovanou Svatováclavskou helmou z dílny moravského kováře, ale i titul. Stříbrná příčka patřila Rusku a reprezentantovi Artemu Kobanovi. Čtyři body pak na pozici Artema chyběly bronzovému Tysonu Morrissy, kterému nevyšly tlakové disciplíny, na zbytku však exceloval.