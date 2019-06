Ve spolupráci s Pivovarem Litovel, pod záštitou Ultimate Strongman a české asociace STRONGMAN CZECH U105 organizuje v Česku další velkolepý závod strongmanů.

„Disciplíny, na kterých siláci poměří letos v Litovli své síly, jsou již známy a nutno říci, že takové váhy jsou pro střední váhovou kategorii k vidění opravdu málokdy - tlakové medley (pivni sud, jednoručka, loglift nad hlavu), náročná deadliftová kombinace, Super yoke 445 kg na 15 m, Viking press 194 kg (počet opakování za minutu) a hod kamenem do dálky,“ sdělil Tkadlčík.

Po boku Tkadlčíka se za Česko letos představí i reprezentant loňského klání v Přerově Miroslav Kahánek, vítěz videokvalifikace asociace Strongman Czech U105, která proběhla tento měsíc. Mezi zahraničními kvalifikovanými závodníky uvidíme borce z Nového Zélandu, Japonska, Kanady, Austrálie, Polska, Švédska, Ruska, Ukrajiny a dalších zemí.

V závodu zazní známá jména jako například James McGregor - kanadský Herkules, jeden z nejsilnějších kanadských strongmanů střední váhy, účastník několika Arnold Classic či WSM.

Své síly si poměří také loňský bronzový world’s strongest man asociace OS, trojnásobný šampion Austrálie a vynikající deadlifter Tyson Morrissy. Tyson se letos v asociaci Ultimate Strongman představí poprvé a to hned na dvou závodech. Po Grand Prix totiž míří rovnou na World Championship na Ukrajinu.

Dále se zúčastní třeba vynikající polský strongman Marek Czajkowski. Poláci jsou obecně skoro neporazitelní, o tom svědčí i loňská stříbrná medaile, kterou vyhrál právě Polák Przemyslaw. „Řekl bych, že letos to bude o prsa, těžký závod, těžcí soupeři,” doplnil strongman Tkadlčík.

Jaké jsou jeho letošní cíle v závodu po minuloročním titulu nejsilnějšího muže světa ve váhové katehorii do 105 kg?

„Po loňském vítězství na World Ultimate Strongman Championship U105kg 2018 jsem popravdě myslel, že letošní sezónu vynechám, nicméně je to pro mě těžší, než jsem si myslel, a stále mě něco žene dopředu. Momentálně se velmi těším na velkou fanouškovskou základnu, která do Litovle míří, na skvělý a těžký závod, na všechny soupeře a hodlám si to hlavně užít. Tím ale neříkám, že do toho nedám vše, naopak. Forma je oproti loňsku ještě lepší a graduje už nyní, měsíc před závodem, takže se hodně těším na výsledek! Pár týdnů na to pak odlétám obhajovat právě loňský titul, tentokrát na Ukrajinu, a i tam ze sebe vydám vše. Pokud by to byly dvě zlaté, tak budu velmi rád,” sdělil přerovský rodák.

Samotný závod, který se uskuteční tzv. "open air" přímo v areálu Pivovaru Litovel doprovodí velká atraktivní strongman show a také exhibice předních českých MMA zápasníků a řeckořímského zápasu. Chybět nebude ani řada známých tváří ze světa fitness. Na čepu pak bude pro diváky připraveno několik druhů piva včetně polotmavého speciálu Litovel Gustav 13°, jehož receptura se zrodila před osmi lety a byla inspirována právě silou největšího zápasníka všech dob Gustava Frištenského, který v Litovli dlouhou dobu žil.