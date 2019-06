Nemocnice tak společně s teoretickými kurzy předporodní přípravy a cvičením pro těhotné znovu nabízí budoucím maminkám maximálně efektivní přípravu na porod.

„Nastávajícím maminkám se v naší porodnici snažíme nabízet maximálně široké spektrum služeb, od pravidelných lekcí předporodní přípravy, přes cvičení v těhotenství, až po prohlídky porodního sálu a lůžkového oddělení, které maminkám umožňují připravit se na porod co nejlépe. Před třemi lety se pak k oblíbenou součástí předporodní přípravy staly lekce cvičení ve vodě, které je zejména v pozdějších fázích těhotenství pro maminky příjemnější než klasické cvičení,“ informovala Bc. Soňa Chytilová, porodní asistentka Nemocnice Šternberk.

Pohodlí při cvičení přitom není zdaleka jedinou výhodou vodního prostředí. Plavání v těhotenství má blahodárný vliv na cévní a mízní systém a posiluje zádové svaly, které v těhotenství trpí. Cvičení pro těhotné navíc také pomáhá zpevnit důležité svaly pánevního dna a zároveň učí nastávající maminky správnému dýchání, což při porodu jednoznačně ocení.

Plavání pro těhotné ženy v jakékoliv fázi těhotenství až do samotného porodu znovu probíhá v rehabilitačním bazéně přímo v prostorách Nemocnice Šternberk, a to každé pondělí od 16 do 17:30 hodin. Cena jedné hodinové lekce je 130 korun a je potřeba se na ni vždy předem objednat na e-mailové adrese predporodnikurzy@nst.agel.cz. Kapacita každé lekce je šest nastávajících maminek.