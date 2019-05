Změnu umožnila investice do nového speciálního vybavení, které přišlo nemocnici na 1,5 milionu korun.

„Nově zajišťujeme porody od ukončeného 34. týdne těhotenství, přičemž dříve se u nás rodily miminka od 38. týdne. Důvodem je pořízení nových přístrojů, především nového hybridního inkubátoru a dechové podpory Vapotherm. Díky těmto přístrojům jsme výrazně zlepšili možnosti stabilizace novorozenců s poruchou poporodní adaptace ať už donošených či lehce nezralých. Letos se narodilo ve Šternberské nemocnici předčasně již přes 30 miminek,“ říká primářka dětského oddělení Nemocnice Šternberk MUDr. Renáta Klosová s tím, že cílem zdravotníků je maximální snaha o zlepšení komfortu péče o zralé fyziologické novorozence od narození až po propuštění z novorozeneckého oddělení.

„Miminka narozená těsně po 34. týdnu s dobrou časnou poporodní adaptací mají možnost prožít první minuty, hodiny svého života jako donošení novorozenci včetně bondingu, režimu rooming in s maminkou či oběma rodiči,“ doplnila primářka.

Zdravé těhotenství trvá 38 až 42 týdnů. Pokud se dítě narodí před 37. týdnem, je považováno za předčasně narozené. V současné době se odhaduje, že během jednoho roku se v Česku narodí předčasně asi devět tisíc dětí. Před patnácti lety to bylo každé dvacáté dítě a nyní to vychází zhruba na každé dvanácté. Podle odborníků je to dáno především vyšším věkem rodiček, stoupajícím počtem umělých oplodnění a také vícečetných gravidit. Roli může hrát i nemocnost maminky, nebo také životní prostředí a stres.

Novorozenecké oddělení Nemocnice Šternberk před časem získalo tři nové moderní přístroje – inkubátor, resuscitátor a dechový přístroj. Vysoce kvalitní a velmi potřebné přístroje, které nahradily starší typy, přišly v souhrnu na 1,5 miliónu korun. „Tyto přístroje nám zvýšily kvalitu poskytované péče o narozená miminka,“ uvedla primářka Klosová. Ročně se ve šternberské nemocnici narodí okolo 1100 miminek, přičemž tyto přístroje se využívají zhruba u deseti procent novorozenců.

Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Šternberk se o těhotné ženy stará nejen v době porodu, ale nabízí jim také oblíbené předporodní kurzy, těhotenskou jógu či plavání pro těhotné ženy. Novorozenecké oddělení maminkám těsně po porodu nově od září nabízí také lekce masáží miminek, které jsou vhodné pro uvolnění a zklidnění miminka. Maminky se na lekci seznámí také se základy handlingu, což je koordinační cvičení, které podporuje správný psychomotorický vývoj dítěte.