Charita Česká republika je součástí společné iniciativy dvanácti evropských charitních organizací, které, v rámci mezinárodní kampaně k migrační otázce, pod společným heslem #whatishome, poukazují, především, na souvislost migrace a mezinárodního rozvoje, a na důležité vzájemné souvislosti. Do veřejné debaty přinášejí ověřené informace, vycházející z dlouholetých zkušeností a odbornosti.

U infostánku Charity Česká republika budete mít příležitost si promluvit se zástupci Encyklopedie migrace a migračními koordinátory, rovněž tak si přečíst nejnovější publikace, které přinášejí, do citlivé veřejné debaty k migračnímu tématu, především fakta a čísla.

Netradiční interaktivní výstava připomene práci Charity Česká republika ve světě a upozorní na humanitární výzvy současného světa. Z příběhů dobrovolníků se dozvíte, jak probíhají zahraniční humanitární mise, co vše do práce dobrovolníků patří, či na co by se měli zájemci o dobrovolnictví připravit, a také, co obnáší iniciativa Evropské komise EU Aid Volunteers.

Dobrovolníci z Young Caritas představí na místě živou knihovnu, tedy zvláštní druh knihovny, kde jsou namísto knih půjčováni lidé. Překvapí i zábavný fotokoutek, a zájem, nejen dětí, si zcela jistě získá kreativní plackovna.

Krom toho na návštěvníky čekají další výstavy, kulinářské dobroty, umělecké kurzy, mateřské školky, nebo módní přehlídka, inspirovaná příběhy cizinců, zkrátka zábava pro celou rodinu.

Další informace: http://jzsp.cz/