Ostravský karatista Dominik Trubianský (startovní číslo 0429), který v průběhu celého roku úspěšně reprezentoval ostravský klub SHOTOKAN KARATE KLUB ATTFIS (TeamATTFIS, skupina A) vybojoval v rámci národní reprezentace České republiky (SKIFCZ) bronzovou medaili v kategorii chlapců kata do 12 let.

V prvním kole los určil soupeře z Kazachstánu, kterého porazil poměrem 3:2 (praporkový systém), ve čtvrtfinále se střetl se zástupcem Maďarska, zvítězil 5:0 a stejný výsledek přišel také v semifinále, kdy soupeřem byl závodník z Ruské federace. Ve finálové čtyřce rozhodují rozhodčí udělováním bodů. 1. místo obsadilo Rusko 24,7, 2. Ukrajina 24,2, 3. Česká republika 23,8, 4. Španělsko 23,2.

„Dominik Trubianský otevřel v pátek ráno svou bronzovou medailí skóre pro národní tým České republiky. Přes neuvěřitelné emoce zaplněné ČPP arény v Hradci Králové, jsme společně s Dominikem cítili obrovskou hrdost. Velmi intenzivní příprava se osvědčila. Všem moc děkuji za podporu,” uvedl trenér Jakub Škoda.

Na turnaji startoval také v klasickém zápasu kumite společně se svým týmovým kolegou Markem Šedivým (startovní číslo 0503).

D. Trubianský v prvním kole kategorie kumite chlapců do 12 let porazil před časovým limitem závodníka z Kyrgyzstánu poměrem 2:1 (soutěží se pouze do dvou bodů), v druhém kole nestačil na ukrajinského reprezentanta, kterému podlehl v základní době 0:1, M. Šedivý v prvním kole narazil také na ukrajinského závodníka, který zvítězil 2:1 chvíli před koncem časového limitu.

„Po většinu zápasu Marka Šedivého byl stav nerozhodný 1:1, oba závodníci byli hodně aktivní. Ukrajinská výprava byla na velmi vysoké úrovni, svědčí tomu také, že zvítězili v obou kumite kategoriích U12 i U14,” komentuje trenér obou závodníků Jakub Škoda.

Karatisté ukončili světovým šampionátem v Hradci Králové prodlouženou závodní sezonu, která místo klasických šesti měsíců trvala sedm. V září budou pořádat nábor nových členů.