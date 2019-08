Při pečení, vaření, smažení budou kuchaři vycházet z tradičních receptů uvedených ve speciálních kuchařkách Jak šmakuje Moravskoslezsko. Ochutnat lze také pokrmy z Polska a Slovenska, regionální potraviny z Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého kraje a samozřejmě z Moravy a Slezska.

Nahlédnout bude možné pod pokličku známým šéfkuchařům. Představí se Marek Fichtner, kterého znají diváci z televizní kuchařské reality show, držitel michelinských hvězd Marcel Ihnačák a Karch snail farma z Písku u Jablunkova. Mezi jejich nejvyhledávanější speciality patří šneci v zeleninovém vývaru, bylinkovém másle či s rajčaty a šunkou nebo chorizem. Divadlo vědy z Dolních Vítkovic zase ukáže, jak si zhotovit kouřící welcome drinky nebo lávovou lampu z běžných potravin či okusit jídlo zmražené na -196 stupňů Celsia.

Zveřejněny budou výsledky soutěže o nejlepší koláč a také krajský vítěz soutěže o prestižní značku Regionální potravina. Akce pod patronátem Ministerstva zemědělství ČR je určena malým a středním zemědělcům a producentům potravin. Letos se o udělení prestižní značky na Moravě a ve Slezsku ucházely téměř tři desítky výrobců s 98 produkty. Oceněné potraviny mají tradiční českou recepturu a podíl místních surovin je v nich minimálně 70procentní.

Chybět nebudou workshopy, třeba škola čepování piva, dech se bude tajit u exhibice JF show BMX akrobacie na kolech a koloběžkách. Pro děti je určena soutěžní cesta s odměnou, gastro manufaktura, dílničky, rytířská zbrojnice, skákací atrakce, malování na obličej, U-rampa. Bavit budou maskoti Blivajz a Drak.

Na scéně Letem světem je připravena ochutnávka originálního Prosecca, moravských vín a také povídání o francouzských i italských vínech. Představí se asijská gastronomie i čínská medicína, masáže a bylinky. Obdiv si určitě zaslouží automobiloví veteráni i velocipedy. Hudební doprovod zajistí Mňága a Žďorp, Mirai, populární slovenská harmonikářka Vlasta Mudríková i kapela Gorole či cimbálovka Radegast.

A jak se na festival dá dojet? V 8 hodin vyjede z nádraží Ostrava-střed Kulinářský expres. Speciální vlak cestou do Malé Morávky zastaví v Opavě, Krnově a Bruntále. V cílové stanici budou přistaveny autobusy, které pasažéry zavezou rovnou do Karlovy Studánky. Z Vrbna pod Pradědem i Malé Morávky bude do Karlovy Studánky jezdit kyvadlová doprava.