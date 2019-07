Literární a diskusní setkání začíná 17. 7. ve 12:00 besedou Radky Denemarkové. Významná česká spisovatelka, která je držitelkou ocenění Magnesia Litera, bude mluvit o své nejnovější knize Hodiny z olova. Ta vypráví příběhy několika poutníků a cestovatelů, kteří odjeli do Číny, aby si uklidili ve svém životě, ale jejich svět se dál rozpadá. Něco nenávratně ztrácejí a sami nejsou schopní to pochopit. Hledají pevný bod v minulém životě, ale nevědí, na co si vzpomenout. Autorka získala pro napsání Hodin z olova inspiraci v Číně, kde sama také pobývala.

Ve 14:00 bude pódium pro hosty patřit autorce úplně první české publikace o životním stylu zero waste Barboře Tlusté. Majitelka bezobalového obchodu, jejímž snem je žít plnohodnotně, zdravě a šetrně k přírodě, prozradí divákům, jak se pustila do boje proti nadprodukci odpadů a jak je možné vyhnout se obalům s hravostí a kreativitou. Dozvíte se také spoustu praktických fíglů pro život a tipů, kde hledat více informací o zero waste.

K čisté přírodě má blízko také Martin Krejsa, vysokoškolský pedagog na VŠB-TUO, publicista, fotograf a horolezec. V 16:00 završí středeční sérii svou besedou o nejvýznamnějších československých horolezcích. Mluvit bude také o vlastních zážitcích z lezení.

Kniha Navždy první zachycuje období od druhé světové války po první výpravy našich horolezců do nejvyšších hor v sedmdesátých letech minulého století prostřednictvím jejich vyprávění. Jedná se o unikátní autorizovaný soubor portrétů historicky významných postav československého horolezectví.

Přijďte diskutovat s našimi hosty nebo si jen poslechnout jejich názory. V době festivalu platí sleva 20 % na veškerý sortiment v DOMĚ KNIHY včetně kavárny. Místa k sezení se můžete předem rezervovat.