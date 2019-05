Úspěch je jako domeček z karet

Emma O’Donovanová je výjimečná osobnost. Má našlápnuto k úspěšné budoucnosti, na střední škole je populární, kolem ní je spousta kamarádek a mohla by mít kteréhokoliv kluka, na nějž ukáže prstem. Do tohoto společenského statusu vkládá veškerou energii.

Jenže přijde jedna osudová party, po které se jí celý svět obrátí naruby. Osazenstvo večírku využije situaci, kdy to Emma přežene s alkoholem, a dojde k jejímu znásilnění. Ráno se probouzí před domem ve zbědovaném stavu. Nic si nepamatuje, jenom doufá, že se o jejím ponížení nikdo nedozví a všechno bude zase jako dřív.

Pak se ale na sociálních sítích objeví její nahé fotky, které všichni nezadržitelné sdílejí a komentují. V maloměstě, kde každý zná každého, to znamená pád na úplné dno.

Šlo o provokaci?

Lidé se v cizím neštěstí vyžívali od nepaměti. Ovšem s pomocí internetu se skandály šíří jako epidemie. Kompromitující fotky beze zbytku smazat nelze, budou stále v oběhu, aby znova připomněly ono velké ponížení. Emma se stane obětí, ale nikdo ji nelituje, naopak je terčem pohrdání. Říkala si o to přece celou dobu, nemohlo to dopadnout jinak.

Jakým právem zveřejňujeme na sociálních sítích intimní informace ostatních? Uvědomujeme si, že není možné se proti tomu bránit? To je téma pro Louise O’Neillovou, mladou autorku, která se ve své tvorbě zabývá otázkami feminismu a popkultury.

Její první román Only ever yours měl velký ohlas a získal několik ocenění. Druhý román Říkala si o to, který se stal v Irsku bestsellerem, právě vyšel česky v nakladatelství BOOKMEDIA. Kromě náhledu do mladé generace příběh předkládá alarmující fakt, že až 85 procent případů znásilnění nebylo nikdy nahlášeno. A pokud nahlášeny jsou, není jisté, že budou poškození v právu. I v dnešní vyspělé společnosti stále existují tabu, kvůli nimž oběti traumatizujících zážitků raději mlčí…