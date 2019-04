„Nový mobilní drtič zvládne podrtit až 150 metrů krychlových rostlinného materiálu za hodinu. A navíc si poradí nejen se silnějšími kusy dřeva, a to až do průměru 540 mm, ale také s dlouhou trávou či senem. To doposud používaný stroj, který jsme nyní po deseti letech provozu na kompostárně prodali, neuměl. Dokázal podrtit pouze větve do průměru 350 mm a delší měkké rostlinné materiály ho zahlcovaly,“ představuje novinku značky Husmann jednatel společnosti OZO Ostrava Karel Belda.

A dodává, že nový drtič bude zpracovávat nejen větve z ořezu stromů z veřejné zeleně a ze zahrádek občanů, ale právě v těchto dnech i svezené vánoční stromečky. Výsledná dřevní štěpka pak bude využívána během celé sezony k promíchání s trávou a dalšími rostlinnými odpady při výrobě kompostu, pro jehož kvalitu je nezbytný optimální poměr dusíku (tráva) a uhlíku (dřevo a suché listí) v zakládce.

„Vyšší kapacita drtiče nám společně s jeho mobilitou umožní nabídnout zcela nové služby ostravským městským obvodům a jejich obyvatelům, kteří budou moci větve ze zahrad odkládat na více místech. Až doposud je totiž mohli z kapacitních důvodů odvážet jen do tří ostravských sběrných dvorů, nebo přímo na obecní kompostárnu v Hrušově,“ pokračuje Karel Belda.

„Nyní budeme moci přistavit toto mobilní zařízení rovnou do obvodů a podrtit větve na místě. Pro občany to bude znamenat vyšší komfort likvidace větví a pro město a OZO lepší ekonomiku svozu a využití,“ dodal.