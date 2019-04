Schůzi zahájila předsedkyně klubu Bronislava Wágnerová, která po uvítání přítomných členů přednesla zprávu o činnosti klubu za rok 2018, poté následovala zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise, ke kterým nebyly žádné připomínky.

Dále byli přítomní seznámeni s plánem činnosti do měsíce června a informováni o připravovaných akcích, na kterých nebudou scházet přednášky pozvaných, např. spisovatele a cestovatele Jiřího Anderleho, spisovatelky Anny Malchárkové na téma Hlučínsko, doc. Rastislava Maďara z lékařské fakulty OU a dalších, se kterými se jedná. Zajímavá bude i dubnová návštěva ZOO Ostrava se zaměřením hlavně na botanickou část s komentářem pozvaného průvodce.

Po ukončení výroční členské schůze proběhla velice zajímavá, téměř dvouhodinová přednáška PhDr. Jiřího Junga na téma Němečtí rytíři na Opavsku.

Ze zajímavých nabídek přednášek pro studující seniory v letním semestru 2019 je asi ta, která má název Opera - velkolepé hudební drama. Tyto přednášky se přesunou a budou konat v Ostravském muzeu na Masarykově náměstí, přednášet bude Mgr. Lenka Černíková, Ph.D. První z nich začne již začátkem února, poté každý měsíc až do června bude následovat další z nich.

Tematické okruhy přednášek, jejichž společným jmenovatelem je opera, se budou zabývat hudebně-dramatickým žánrem, který od svého vzniku na počátku 16. století dosáhl rozměru rozsáhlého fenoménu euroatlantické kultury. Prezentace tématu si klade za úkol seznámit posluchače s problematikou historie i současné úrovně operního umění.

V další nabídce je možné se přihlásit do základního kurzu IT pro začátečníky s RNDr. Martinem Žáčkem, dále pro pokročilé do kurzu IT mobilní technologie s ing. Pavlem Smolkou, nebude chybět ani kurz angličtiny. Letošní exkurze budou většinou jednodenní, naplánovaná je jedna do Dolní Lomné s návštěvou Zážitkového centra URSUS, jedna do Muzea Hlučínska a další, které jsou zatím v jednání a přesné termíny i místa budou oznámeny na webových stránkách OU.

Všechny výše uvedené akce spolu s již běžícími semináři v rámci projektu ISEV (Inclusive Senior Education Through Virtual), zaplní a zaberou mnoho času studujícím seniorům, kteří si zapojením prohlubují své vědomosti v rámci svých možností a zálib.