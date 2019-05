Letos si budou moci zájemci nechat překontrolovat mateřská znaménka, chybět nebudou ultrazvuková vyšetření ledvin či prsu, nebo třeba denzitometrie zjišťující hustotu kostí.

„Během Dne zdraví zaměříme naši pozornost na oblast interního lékařství a nejběžnější obtíže současné populace. Návštěvníkům přitom nabídneme jak bezplatná vyšetření, tak i poradenství. Odborní lékaři z jednotlivých oborů tedy budou zájemcům k dispozici během celé akce nejen pro vyšetřování a vyhodnocování výsledků, ale i pro veškeré dotazy týkající se jejich zdravotního stavu či obtíží,“ informovala Marie Sladká, hlavní sestra Polikliniky AGEL Ostrava.

Akce je určena jak všem zdravým lidem, kteří se chtějí pouze ujistit o své dobré kondici, tak i všem, kteří na sobě pozorují nějaké obtíže a s návštěvou lékaře zatím váhali.

„Pokud někdo například dlouhodobě odkládá obtíže s tlakem, má podezřelé kožní znaménko nebo pochybnosti o stavu svých močových cest, může využít Dne prevence a nechat se vyšetřit bez objednávek a zdarma,“ zve Marie Sladká s tím, že prevenci by lidé rozhodně neměli podceňovat. Právě včasný záchyt nemoci a odborná léčba v raném stádiu totiž v řadě případů přímo rozhoduje o tom, nakolik bude léčba úspěšná.

Den zdraví Polikliniky AGEL v Ostravě zahrne konkrétně vyšetření kožních znamének, poradenství k prevenci vzniku kožních nádorů a ochraně před sluncem, ultrazvukové vyšetření ledvin, vyšetření glykemie i cholesterolu, ultrazvukové vyšetření prsu a vyšetření denzitometrie, které pomáhá odhalit řídnutí kostí.

Akce proběhne v prostorách polikliniky na Tyršově ulici č. 34, a to v úterý 21. května od 7:30 do 16 hodin. Zájemci mohou přicházet i bez předchozího objednání do 1. patra polikliniky, kde bude k dispozici koordinátor akce.