Díky této posile se mohou pacienti Hornické polikliniky radovat z velmi krátkých objednacích lhůt i z nových metod a postupů, které v nabídce služeb oddělení dosud chyběly.

Mezi pacienty velmi oblíbený tým orlovských zdravotníků se rozhodl změnit místo svého působiště kvůli rušení akutní péče v orlovské nemocnici.

„Vzhledem k postupnému rušení akutních lůžek v nemocnici Orlové a jejich přesunu do okolních zdravotnických zařízení, kdy se situace začala bohužel pomalu odrážet i na kvalitě péče, jsem rád přijal nabídku Hornické polikliniky v Ostravě. Péči zde budeme poskytovat ve stejné kvalitě, jak jsme byli zvyklí, pouze na jiném pracovišti,“ uvedl rehabilitační lékař MUDr. Marek Lipowski, který do Hornické polikliniky přešel společně s dalšími pěti kolegy fyzioterapeuty.

Ačkoliv je na novém působišti teprve krátce, má s oddělením MUDr. Marek Lipowski velké plány. „Řídím se filozofií, že na prvním místě je vždy pacient, kterého chceme uzdravit nebo alespoň co nejvíce zmírnit jeho potíže. Individuální přístup k pacientovi budu prosazovat i na novém pracovišti. Rád bych zdejší rehabilitaci co nejvíce otevřel lidem. Zároveň budu usilovat o další modernizaci oddělení a samozřejmě také další prohlubování znalostí fyzioterapeutů,“ prozradil MUDr. Marek Lipowski, s jehož příchodem došlo ke značnému zkrácení objednacích lhůt k rehabilitačnímu lékaři a lidé jsou tak aktuálně objednáni zpravidla do jednoho týdne.

S příchodem nových fyzioterapeutů se na rehabilitaci Hornické polikliniky rozšířilo také spektrum nabízené péče, například o dětskou rehabilitaci metodou podle Vojty či stabilizační cvičení podle dr. Kabata. „Já se zase zabývám dynamickou neuromuskulární stabilizací podle profesora Koláře, která zde dosud chyběla,“ upřesnil MUDr. Lipowski.

„Jsem rád, že si MUDr. Marek Lipowski se svým týmem vybrali z mnoha možností pravě nás. S jejich nástupem došlo k doplnění a posílení stávajícího týmu a já očekávám, že dojde k dalšímu rozšíření stávajících služeb a jejich zkvalitnění k plné spokojenosti pacientů. Naším cílem je být vyhledávaným zdravotnickým zařízením, a to nejen v rehabilitačním lékařství,“ řekl ředitel Hornické polikliniky Bc. Josef Grochol, MBA.

Zájemci o vyšetření u rehabilitačního lékaře, cvičení pod dohledem fyzioterapeuta či rehabilitační procedury se mohou na Hornické poliklinice objednávat na čísle 597 454 111.