Po roce se vracíte zase na čas do České republiky. Co vás zdrželo tak dlouho?

Je to vážně rok, ten čas příšerně letí! Měl jsem původně přijet už před půl rokem, ale zdraví mi podkoplo nohy, a tak jsem všechny plány zrušil a zůstal v Berlíně. Jednak proto, že mi bylo fakt zle, a taky proto, že jsem musel pravidelně docházet do nemocnice na lékařské kontroly.

Snad to nebylo nic vážného, když vás to zbrzdilo celý půl rok?

Začalo to obyčejným nachlazením. Jelikož trpím chronickou bronchitidou, tak i obyčejné nachlazení u mě probíhá hůř než u zdravých lidí. Hned poté se dostavila chřipka a hned po ní angína. Takže jsem ležel v podstatě tři měsíce v posteli. A potom se dostavil další problém. Roky mám problémy s trávením, což se projevuje ukrutnými bolestmi a křečemi a krvácením. Tentokrát, po prohlídce, řekl doktor, že musím na operaci tlustého střeva. Jenže po operaci se dostavily komplikace a řešilo se zase tohle. Dnes jsem opět v pohodě a plný energie, takže teď budu dohánět všechno, co jsem musel odložit, nebo posunout.

Jak dlouho se v Česku zdržíte a jak vyplníte svůj pobyt doma?

V Česku budu celý srpen a část září. První zastávka bude v Praze, kde se sejdu s několika přáteli a známými, na které se moc těším. Budu tam také natáčet dalších pět písniček na mé nové album. Zhruba v polovině srpna se pak přemístím na Moravu. I tam mě čekají schůzky s kamarády, ale udělám i pár výjezdů do několika měst za přáteli a v plánu je i nějaké focení, protože už nemám žádné nové, aktuální fotky. A pokud bude příznivé počasí, tak by se možná stihnul natočit i nějaký materiál pro video. Ale hlavně chci trávit co nejvíce času s rodinou, protože jsme se rok neviděli. Navíc jsem se nedávno stal podruhé prastrejdou, tak se na ty dva už moc těším.

Řeknete nám něco o vašem novém, připravovaném CD?

Z pověrčivosti nemluvím dopředu o připravovaných projektech, dokud nejsou hotové. Můžu snad jen říci, že se natáčí v pražském studiu Dunny, ve spolupráci s velmi talentovaným skladatelem Michalem Workem, se skvělými muzikanty a s úžasnou kamarádkou a fenomenální zpěvačkou Marcelou Březinovou, která mi dohlíží na hlas a interpretaci. Práce s touhle partou mě moc baví, protože vše probíhá v naprosté pohodě a bez stresů. CD vyjde příští rok a bude zcela jiné, než moje debutové CD.

Žijete střídavě v Německu i v Čechách, natáčíte a zpíváte i pro německé publikum?

Zatím jsem psal a zpíval písničky hlavně v češtině a pár věcí v angličtině. Ale je fakt, že už nějaký čas přemýšlím, jestli nezkusit udělat pár písniček v němčině, když už tam žiju a spolupracuji i s německými muzikanty. Akorát bych se musel oprostit od českého hudebního vkusu, protože Němci mají rádi úplně jinou muziku než tady. Ale já rád experimentuji a zkouším pořád nějaké nové věci a snažím se vyhnout škatulkám, tak v tom nevidím problém. U mě se nikdy neví, s čím příště přijdu.

