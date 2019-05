Drama začíná 23. prosince, kdy k sociologovi Albertovi a jeho ženě Bettině přijíždí tchyně Corinna. Vztah Alberta a Bettiny není ideální, situace je však s příjezdem tchyně ještě více napjatá a k tomu se u dveří objeví lékař Rudolf, nový známý Corinny, se svými radikálními politickými názory.

Albert, zabývající se holocaustem, následující hodiny stráví v opojení vínem a pod vlivem prášků proti bolesti, jen tak je totiž schopný ustát radikální názory Rudolfa, který přiletěl z Paraguaye, která byla po válce útočištěm mnoha nacistů.

Charakteristickým pojítkem Schimmelpfennigových her je téměř básnický jazyk, se kterým pracuje velmi rafinovaně. Existenční zápas člověka konfrontovaného společenskou situací se nachází v centru autorovy pozornosti. Protože však jeho drama nemůže reagovat na právě probíhající změny, obsahují jeho texty univerzálnější témata. Sám autor se netají tím, že jeho tvorba je silně ovlivněna tvorbou klasiků. Ve svých textech se vrací k Shakespearovi, Moliérovi, ale i k antickým kořenům – Euripidovi nebo Sofokleovi.

Dramaturgicky a režijně hru ukočírovalo duo Adam Svozil a Kristýna Kosová, mladí umělci, kteří za svůj režijní debut obdrželi Cenu Marka Ravenhilla.

„Není to postavené na hereckém koncertu, postavy samy sebe spíše komentují, bude to souhra herců. Hra je herecky náročná, jedná se o německé divadlo brechtovského typu. Sám autor říká, že jeho hry jsou ovlivněny magickým realismem, hry jsou literární, autor uvádí že vše, co se nachází v textu, by mělo zaznít i na jevišti, herci říkají všechno, a ještě popisují sami děj a komentují své činnosti. Zcela realisticky se popisují detaily, je to skoro jako film a velmi poetické,” uvedl dramaturg divadla Tomáš Vůjtek.

Hlavních rolí se zhostí Vojtěch Lipina a jeho manželku ztvární Petra Kocmannová, která se v premiéře objeví poprvé od své mateřské dovolené. Dále se diváci mohou těšit na Alenu Sasínovou-Polarczyk, Vladislava Georgieva a Josefa Kalužu.

Premiéra je již beznadějně vyprodaná, reprízy se odehrají 27. května, 3. června a naposledy v sezoně divadlo titul na svých prknech uvede 14. června.