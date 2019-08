Peníze poskytnuté regionálnímu Českému rybářskému svazu pomohou zarybnit revíry, podpoří produkci a chov lososovitých ryb, především pstruha potočního. Krajskou dotaci rybáři využijí na nákup krmiva, léčiv, uhradí, náklady na plůdek pstruha obecného nebo násady pstruha duhového.

„Kvůli měnícím se klimatickým podmínkám a dalším vlivům klesá populace lososovitých ryb v moravskoslezských řekách. Protože ryby nejsou schopny samoreprodukce, musí Český rybářský svaz, který obhospodařuje mimo jiné i revíry v povodí řeky Odry včetně přítoků Ostravice, Opavy a Olše, nahrazovat původní populaci ryb v tocích uměle odchovanými jedinci. To stojí spoustu peněz. Je důležité tento druh ryb v našich vodách udržet a zajistit vyrovnanou populaci rybí obsádky. Moravskoslezský kraj proto rybářům pomůže pokrýt alespoň část těchto nákladů,” informovala Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana pro životní prostředí a zemědělství.

Moravskoslezský kraj společně s dalšími organizacemi spolupracuje na dalších opatřeních, která v případě prohlubujících se extrémních meteorologických a hydrologických jevů - sucha či povodní - zajistí, aby region byl co nejméně zranitelný.

„Koncem loňského roku jsme nechali zpravovat Analýzu zranitelnosti Moravskoslezského kraje vůči dopadům klimatické změny do roku 2030 a do roku 2050. Bude jedním z podkladů pro zpracování Strategie rozvoje kraje do roku 2027. Navazovat na ni bude projekt LIFE zaměřený na komplexní řešení pohornické krajiny v souladu s požadavky na revitalizaci a resocializaci tohoto specifického území a také s možností adaptace území vzhledem ke klimatické změně,” dodala Jarmila Uvírová.

Podle jejích informací v roce 2009 postihly Moravskoslezský kraj přívalové deště, které generovaly až třikrát vyšší průtoky než je "stoletá voda", s následující velkou regionální povodní. V roce 2010 byly zaznamenány historicky nejvyšší průtoky na dolní Olši za dobu pozorování.

V letech 2015 až 2016 bylo povodí Odry naopak postiženo doposud největším, více než "stoletým" suchem. V roce 2018 postihlo region hluboké sucho na jaře, které přetrvávalo prakticky i přes červencové srážky po celý rok, a skončilo až sněhovými a dešťovými srážkami v závěru roku.