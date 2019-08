Nová část urologie disponuje dvěma klimatizovanými vyšetřovnami lékařů, které jsou propojeny sesternou, a WC pro pacienty. V zadní části oddělení se nachází nový zákrokový sálek a denní místnost. Část patra v pavilonu E Městské nemocnice Ostrava byla renomována od poloviny letošního dubna.

Pásku urologických ambulancí slavnostně přestřihli primář urologie Rostislav Kuldan, Zbyněk Pražák, náměstek primátora města Ostravy, ekonomický náměstek ředitele Městské nemocnice Ostrava Jaroslav Stošek a vrchní sestra urologie Šárka Ličková.

„Do dnešního dne jsme měli pouze jednu vyšetřovnu. Nyní se zkrátí čekací doba nejen na vyšetření, ale také k ambulantním zákrokům. V nově vybudovaném zákrokovém sálku bude prostor pro provádění urodynamických vyšetření a cystoskopie. Celková rekonstrukce přinese zlepšení komfortu pro pacienty, jejíchž počet se stále zvyšuje, ale také pro tým zdravotníků,” informoval primář MUDr. Rostislav Kuldan.

V modernizovaném zázemí ambulantní části oddělení přibyla nová zdravotní technika, vyměněny byly podlahy, radiátory, elektrická požární signalizace, doplněna byla vzduchotechnika a klimatizace. Nový je také nábytek a zdravotnický inventář. Stavební úpravy se dotkly i ambulantní části odělení ortopedie, kde bylo zrekonstruováno sociální zařízení. Vzniklo i nové sociální zázemí pro zaměstnance.

„Nově zbudovaná ambulántní část urologie je důkazem, že to opravdu myslíme z celkovou rekonstrukcí nemocncie naprosto vážně. Je třeba připomenout, že od roku 2017, když jsme začali rekonstrukci, tak se investovalo už 502 milionů korun. Dále se chystáme k razantním investičním akcím v Městské nemocnici Ostrava vybudováním centrálních operačních sálů. Prostě chceme, aby v horizontu deseti let byla nemocnice krásným, účelným a moderním zdravotnickým zařízením,” řekl, Zbyněk Pražák.

Práce stály téměř 7,1 milionu korun včetně DPH, realizátorem byl vítěz veřejné zakázky společnost JVArgo Morava s.r.o. Realizace byla uhrazena z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava, ve kterém je aktuálně 618,3 milionu korun.

„V roce 2017 do ambulance urologie přišlo 6 921 pacientů, a to 15 097 krát. V roce 2018 jich bylo 7 454 a ambulanci navštívilo 16 410 krát. Za první polovinu roku 2019 potřebovalo urologa městské nemocnice 4 530 lidí, kteří přišli do ambulance 8 390 krát. Nejvytíženějším měsícem byl květen, kdy měla urologická ambulance 1995 návštěv pacientů. Na oddělení urologie pracuje 12 lékařů. Sester, ošetřovatelů a sanitářů je dohromady 25,” informovala tisková mluvčí Andrea Vojkovská.