V ten den bylo po dešti. Vysvitlo sluníčko, zahřálo sedačky, voda se vypařila a než do amfiteátru Divadla loutek Ostrava přišly děti se svými rodiči, vše bylo připraveno.

Úderem sedmnácté hodiny herci Divadla b přivítali děti a představení iOtesánek začalo. René Krupanský a Radek Beran vysvětlil dětem, že jde o známou pohádku o značných chybách ve stravovaní dětí v útlém věku.

„My jsme ji trochu předělali, upravili, přepsali. Vlastně je to zcela nová pohádka,” řekli společně René a Radek. Divadelní inscenace začala. Oči a uši dětí se zaměřily na sledování pohádky a rodiče jim občas nějaké ty pojmy vysvětlili.

Takže, jak pravili umělci, maminka uklízela, vařila, smejčila, smažila, jídlo tatínkovi předložila, prala, žehlila a prádlo do skříní uklízela.

Tatínek, studoval, četl a vášnivě vymýšlel, spravoval, sledoval noviny a maminku informoval. Jenomže neměli děti. Maminka byla smutná a stále na tatínka apelovala, že jim přece něco chybí. Tatínek měl maminku rád, tak ji přivedl domů, pejska, kočičku a nakonec robota. Maminka byla spokojená.

„Tatínku, ten robot pěkně papá, chutná mu, budeme mu říkat Otesánek,” řekla maminka a dala mu další kilo sušenek. Pak už to šlo jedním rázem, robot iOtesánek všechno spapal.

Už nezbylo nic. Jen iOtesánek a starší seniorka. iOtesánek ji chtěl sníst. Seniorka byla chytrá, vzdělaná z internetu. Vzala kbelík s vodou a iOtesánka zchladila. V robotovi to zajiskřilo a pohádky byl konec.

Inscenaci pro děti připravili členové Divadla b René Krupanský a Radek Beran. Scénář napsal Tomáš Procházka a Divadlo b. Výpravu a loutky navrhl a zhotovil Robert Smolík. Hudbu složil René Krupanský.

Další program Pimprléta:

26.7. v 18.00: Koncert, Pavel Helan, trvání představení 60 minut, pro děti od 6 let.

28. 7. v 17.00: Loutky bez hranic: Příběhy malé Lupitini Gonzáles, pohádka, trvání představení 50 minut, pro děti od 4 let.

4. 8. v 17.00: Divadlo ŠiBe: Prešporské pohádky, trvání představení 40 minut, pro děti od 6 let.

11. 8. v 17.00: Divadlo 100 opic: Chytej ušima, loutkový koncert, trvání 60 minut, pro děti od 6 let; v 19.00: Ruda Hancvencl: Bůhví, jak to bylo, pohádka, trvání 35 minut, pro děti od 8 let.