Mladé badmintonisty uvítal v atletické hale v Ostravě předseda výkonného výboru CISO JUDr. Rostislav Neuvirt spolu s ředitelkou CISO Taťánou Netoličkovou, vedoucí trenérkou Janou Sobčíkovou, ekonomkou CISO Evou Satinskou.

Sportovní kemp v badmintonu byl zahájen v neděli 7. července a bude ukončen 16. července. Hlavním trenérem a rádcem mladým je malajský reprezentant Hwa Tan Jinn spolu s několikanásobnou mistryní České republiky Terezou Švábíkovou. Celodenně se budou o téměř padesátku mladých starat dále trenéři Luděk Židek, Jan Somerlík a Filip Budzel.

Badmintonový kemp nabídne účastníkům především poučení a rady do jejich dalšího tréninku. Trenéři a odborníci jim poradí, jak dále v tréninku postupovat, aby dosáhli ve svém sportovním odvětví co nejlepších výsledků, tak jak se to například daří reprezentantce České republiky Tereze Švábíkové.

„Na tomto badmintonovém kempu budu působit jako trenérka. Budu se snažit předat moje zkušenosti těm mladým. V současné době jsem sice hráčka a mým hlavním úkolem je se připravit na nominační akce tak, abych se dostala na olympiádu do Tokia, ale v budoucnu bych ráda své zkušenosti předávala dále. Na kempu poradím všem mladým, jak mají postupovat v tréninku, aby postupně dokázali mít špičkové výsledky a na největší svátek sportovců olympijské hry se někdy probojovali,” řekla Tereza Švábíková.

Pořadatelé badmintonového kempu připravili náročný program na celý den. Vedle přípravy sportovní a technické budou účastníky kempu čekat také odborné přednášky z oblasti teorie i praxe.

Martin Jelínek jim přednese základy sportovní výživy, které jsou v přípravě na vrcholové výkony v jakékoliv věkové kategorii velmi důležité. O psychologii sportu účastníkům něco poví Miroslav Dobeš. V neposlední řadě se účastnící dozví o prevenci zranění ve sportu, tedy co dělat, aby - pokud možno - ke zranění nedošlo.

CISO - Centrum individuálních sportů Ostrava bylo založeno 1. září 2005. Cílem je podpora mladým talentovaným sportovcům z Moravskoslezského kraje v individuálních sportech. V současné době v CISO sdružuje 95 sportovců z 23 sportovních olympijských odvětvích.