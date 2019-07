V průběhu konání šampionátu se odehrálo 90 utkání. Počasí bylo dobré. Pořadatelé vše zvládli na jedničku a reprezentantky České republiky obsadily čtvrté místo z 23 států Evropy. Splnily cíl - jsou mezi šesti státy, které se z toho šampionátu probojovaly na kvalifikaci o postup na olympiádu do Japonska. Kvalifikace se koná 23. - 27. července v Utrechtu v Nizozemsku.

V boji o třetí místo a bronzové medaile to měly Češky velmi složité. Snažily se, ale přece jenom soupeřky z Velké Británie, které již jednou Češky porazily, byl právě v sobotu 6. června nad síly české reprezentace. Skvěle hrající Britky vyhrály nad Českou republikou v poměru 5:1.

Je třeba vyzvednout celý realizační tým a všechny hráčky. Český tým na evropském šampinátu osmkrát vyhrál a čtyřikrát prohrál - s celkovou bilancí bodů 52:37.

„Snažily jsme se, hrály jsme, co to dalo, ale dnes se nedařilo. Splnily jsme svůj cíl postoupit do kvalifikace na olympiádu. Faktem je, že jsme pravděpodobně jediným kolektivním sportem, který ještě tuto možnost má. Postoupit na olympiádu do Japonska. A my se budeme snažit, budeme bojovat,” řekla po utkání nejlepší pálkařka šampionátu Veronika Klimplová.

V sobotu se od 18 hodin na hlavním hřišti ostravského Arrows Parku hrálo finálové utkání o zlaté medaile a hlavní pohár. Proti sobě se postavily softbalistky Itálie a Nizozemska. Italy zvítězily 3:2.

Ihned po finálovém utkání byl zahájen slavnostní ceremoniál, kde byly nejlepším předány zlaté, stříbrné, bronzové medaile a poháry.

Moderátor Ota Kaňok přivítal hosty ceremoniálu Ivo Vondráka, hejtmana Moravskoslezského kraje, primátora města Ostravy Tomáše Macuru, náměstkyni primátora města Ostravy Zuzanu Bajgarovou, předsedu softballové divize Světové baseballové a softballové konfederace Tommy Velasqueze a prezidenta Evropské softballové federace a české softballové asociace Gabriela Waage. Ti pak předali medaile.

Bronzové medaile hráčkám Velké Británie předala Zuzana Baigarová, stříbrné medaile a pohár předal reprezentantkám Nizozemska Tomáš Macura a zlaté medaile přijaly Italky od hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka.

Konečné pořadí prvních šesti reprezentací: 1. Itálie, 2. Nizozemsko, 3. Velká Británie, 4. Česká republika, 5. Španělsko, 6. Francie.