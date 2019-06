Hlavní část organizace šampionátu padla na členy klubu Arrows Park. Ostrava již hostila Mistrovství Evropy Kadetek a Mistrovství Evropy Juniorek.

V termínu od 30. června do 6. července tak fanoušci uvidí i Mistrovství Evropy žen v softballu v Ostravě. Česká reprezentace se bude snažit umísti do šestého místa, aby se nominovala do olympijské kvalifikace, kde se bude hrát o účast na letních olympijských hrách v Tokiu 2020.

„Naším cílem číslo jedna je se přiblížit olympiádě. Zároveň chceme před domácím publikem vyhrát. Věřím, že na to máme,” prohlásil reprezentační trenér Vojtěch Albrecht.

Ostrý začátek bude v neděli 30. června. Každý letící míček od nadhazovačky, úder pálkou a další činnosti v obraně útoku jednotlivých hráček 23 týmů bude důležitý.

30. června od 9 hodin fanoušci zhlédnou první utkání: Na hřišti č. 1 Arrows Parku bude hrát Švýcarsko s Německem, na hřišti č. 2 v Ostravě v Arrows Parku Velká Británie s Řeckem. Ve stejné době se bude začínat ve Frýdku-Místku, kde se utkají Španělsko s Rakouskem.

Kousek na sever za hranicemi České republiky, zhruba 47 kilometrů od Ostravy, v městě Rybnik zhlédnou fanoušci a diváci utkání Ruska s Dánskem a na hřišti Żory Nizozemsko s Maďarskem.

Česká republika zahájí své první utkání v Ostravě na hřišti č. 1 v centru dění v areálu Arrows Parku v 11.15 hodin. Česká reprezentace bude hrát s Litvou.

Slavnostní zahajovací ceremoniál šampionátu se uskuteční ve 20:30 hodin a v 21:00 bude závěrečné utkání prvního dne. Hrát bude Česká republika se Švédskem.

„Večerní utkání bereme jako hlavní spojení se zahajovacím ceremoniálem. Větší akci jsme na Arrows doposud neměli. Připravenost je veliká. Vybudovali jsem novou tribunu s osvětlením, zlepšili jsme povrch. O chod šampionátu se bude starat 100 lidí,” konstatoval hlavní organizátor Pavel Burkovič.

Český tým se na evropský šampionát a olympijskou výzvu dlouhodobě připravuje. Během tohoto na půl roku odcestoval dvakrát na Floridu, kde vyzval kvalitní univerzitní týmy nebo například čínskou reprezentaci. Pro zlepšení kvality odpalování míčků a hry v obraně navíc využívá tým neurovizuální trénink. Softbalistky trénují například se speciálními brýlemi pro hru pod umělým světlem nebo pilují rychlost zaostřování mezi pohybujícími předměty.

„Připravujeme se intenzivně dva roky, holky v posledních týdnech trénovaly čtrnáct hodin týdně. Když si uvědomíme, že se jedná o amatérky a většina z nich studuje a pracuje, tak příprava byla mohutná,” dodal trenér Vojtěch Albrecht.

Další informace: www.softball.cz, www.arrows.cz/events/softball/me-2019