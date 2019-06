Krizové centrum pro děti a rodinu vzniklo 1. ledna 2019 jako nová služba Centra sociálních služeb Ostrava.

Krizové centrum pro děti a rodinu navštívil v rámci Dne otevřených dveří náměstek primátora města Ostravy Zbyněk Pražák, který má v gesci sociální oblast a zdravotnictví, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jaroslava Rovňáková a ředitel Centra sociálních služeb Ostrava Jiří Drastík. Všichni tři vyjádřili podporu krizovému centru a přání, aby zaměstnanci pomohli co nejvíce dětem a jejich rodičům.

„Krizové centrum pro děti a rodinu poskytuje pomoc dětem do 18 let a jejich blízkým v náročných životních situacích. Jedná se o situace, které dítě či jeho blízcí vnímají jako ohrožující a nedokáží je zvládnout vlastními silami. Krizová pomoc je určena dětem, které potřebují neodkladnou pomoc a nacházejí se v náročných životních situacích, jako je úmrtí v rodině, rozpad rodiny, pocit samoty, vztahové obtíže, sebepoškozování, problémy doma (týrání, zneužívání, zanedbávání) či ve škole a společnosti, jako je skrytá i veřejně prováděná šikana. Zatím u nás vyhledalo pomoc více než 60 dětí,” informovala Bc. Veronika Zajícová, vedoucí služby, sociální pracovnice.

Krizovou pomoc je možné využít také anonymně. Službu poskytuje tým sociálních pracovníků a psychologů. Individuálně je možné domluvit si schůzku v pracovní dny - pondělí až pátek od 6.00 do 18.00 hodin. Bez objednání je možné přijít v pondělí a středu od 8.00 do 15.00 hodin.

„Děláme všechno pro to, aby se co nejvíce lidí dozvědělo, že je zde Krizové centrum pro děti a rodinu. Snažíme se spolupracovat ze školami, třídními učiteli a výchovnými poradci ve školách, ale také samozřejmě s orgány sociálně právní ochrany dětí. Ve chvíli, kdy identifikují nějaký problém, tak také mohou děti k nám poslat. Ty problémy mají děti napříč společnosti. Jde o to, zabránit tomu, aby si nesly z prožitých událostí těžké následky nebo trauma do svého budoucího života. Je prokázáno, že traumata z dětství významně ovlivňují jedince v dospělosti i na sklonku života,” informoval Jiří Drastík, ředitel Centra sociálních služeb Ostrava.

Centrum sociálních služeb Ostrava se zabývá: programem primární prevence, programem sekundární prevence, Krizovým centrem pro děti a rodinu, poradenstvím pro rodinu, dluhovým poradenstvím, sociální akademií, sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi, náhradní rodinnou péčí. Provozují Azylový dům pro muže a Dům na půl cesty.

Další informace: www.css-ostrava.cz