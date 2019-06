Návštěvníci z mateřských, základních škol a veřejnosti si prohlédli Archiv města Ostravy v rámci Mezinárodního dne archivů, tentokrát na téma Archiv - křižovatka mezi minulostí a přítomností. V době od 9 do 17 hodin přišlo 192 zájemců.

Navštívili knihařskou dílnu, kde se učili zvládnout historickou techniku úpravy barevných papírů pomocí temperových barev. Navštívili fotodílnu, kde si prohlédli výstavku historických fotoaparátů. Byli poučeni fotografkou Karlou Bláhovou, jak se archivují a také digitalizují staré fotografie.

Měli možnost nahlédnou do opravdu historického, ale v nedávné době zcela nornálního zpracování fotografií. Práce byla sice zdlouhavá, ale zase velmi dobrodružná.

Bylo třeba zakoupit svitek filmu, objekty fotit v klidu, opatrně, bez třesu a uváženě. Majitelé pak museli nejprve vyvolat ve vyvolávacím tanku za absolutní tmy negatit filmu. Nechat film vyschnout, vložit do zvětšováku, přenést děj snímku v negativní podobě na fotopapír za svitu jen červeného světla. Papír osvítit, vložit do vývojky, vody, ustalovače, opět do vody, pak vložit do leštičky a nakonec, již za světla, se podívat na výsledek. Ne vždy byl pozitivní, ne vždy se to podařilo. Vše se tedy opakovalo tak dlouho, až byl fotograf spokojený.

Dnes: Cvak, cvak. Majitel digitálního fotoaparátu koukne a vidí. Co se nelíbí, smaže nebo upraví na počítači a pošle dále.

V badatelně se návštěvníci posunuli někdy o století zpět. Viděli 22 NEJ, co Archiv města Ostravy nabízí. Nejstarší knihu, nejstarší zápis, nejstarší fotografii, nejstarší pečetidlo a další NEJ. U každého vzácného tisku či NEJ artefaktu se mohli zastavit a nechat si vysvětlit historii vzniku či nálezu některých NEJ.

Na základě zjištění lékařů pediatrů, že: „práce ruček je k myšlení krůček”, připravil archiv pro děti zajímavou soutěž. Dostali kartony papíru a soutěžili.

Zadání soutěže bylo: která čtveřice složí z papírových kartonů více kartonových krabic, do kterých v archivu ukládají vzácné archiválie, ta vyhrává. Na práci měli dvě minuty. Ty nejlepší obdržely drobné věcné ceny. Drobnosti na památku si odnášeli všichni.

Mnozí si odnášeli památeční razítko, nejčastěji na ruce. Byli tací, kteří odcházeli s razítkem na čele. Aby všichni viděli.

Mezinárodní den archivů připadá na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost.