Počet zhlédnutí: 5

Článek od uživatele Josef Zajíc

Festival v ulicích zaplaví centrum Ostravy kulturou Indie

Konec školního roku zastihne děti, žáky, studenty a jejich rodiče ve veselé notě. Všichni jmenovaní si oddechnou, že to mají za sebou. To je důvod k veselí, ke zpěvu, poslechu hudby a pokusu o tanec. To vše nabídne 28. a 29. června již devátý ročník Festivalu v ulicích.