Ve středu 5. června ráno před osmou hodinou byl peloton připraven vyjet na sedmou etapu projektu Na kole dětem z Ostravy do Kroměříže. Účastníky, spolu s Josefem Zimovčákem, známým cyklistou jezdícím na vysokém kole, přivítal primátor města Ostravy Tomáš Macura. Poděkoval všem, kteří tuto akci organizují. Josef Zimovčák primátorovi předal certifikát jako důkaz, že se město Ostrava také akce, a ne poprvé, zúčastňuje.

„Cyklotour pořádáme již podesáté a dosud jsme pro děti získali přes 11 milionů korun. Jako sportovec dobře vnímám, že se do pelotonu průběžně zapojují stovky lidí, kteří tak spojí zdravý životní styl a radost z pohybu s pomocí. Letošní cyklojízdu bereme s velkým respektem. Deset let křížit republikou, to je pěkná řádka lidí zapojených do projektu. Těší nás ta podpora a nesmíme ji zklamat. A také závazek dětem, které ze získaných prostředků podpoříme, víme že si to zaslouží,” konstatoval Josef Zimovčák.

V 8.00 hodin celý peloton slavnostně odstartovala náměstkyně primátora města Ostravy Andrea Hoffmannová, která tak poslala cyklisty na další etapu.

Trasa sedmé etapy: Ostrava - Petřvald - Frenštát pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí - Bystřice pod Hostýnem až do Kroměříže = 134 kilometrů.

Další etapy: 8. etapa Kroměříž - Mikulčice = 132 kilometrů, 9. etapa: Hodonín - Brno, Šlapanice = 125 kilometrů a 10. etapa z Brna do Znojma = 108 kilometrů.

„Desátý ročník bereme jako slavnostní, a tak jsme k němu organizačně přistupovali. A nejen my, ale i naší partneři. Přišli s mnoha nápady, kterými chtějí podpořit nemocné děti. Zvonař Jan Šeda z malé vísky v Orlických horách odlil zvony, na kterých budou podpisy známých osobností. Jeden zvon bude vydražen. Svoje jméno a osobu vložil do projektu prof. Jan Pirk. Ve spolupráci s firmou Jacosetie vznikla limitovaná série motýlků. Také Zlatnictví Motyčka z Lužic podpoří děti prodejem limitované série stříbrných přívěsků. Zkrátka chuť pomáhat je bezbřehá - a to je dobře,” dodala koordinátorka projektu Bc. Martina Střížová.