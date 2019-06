Pořadatelé měli pro děti připraveno mnoho zajímavých, zábavných a podnětných soutěží pod kopcem Landek, který se tyčí do nadmořské výšky 280 metrů nad řekou Odrou a Ostravicí - ta se právě v těch místech do Odry vlévá.

Landek je světoznámá lokalita z pohledu geologie, archeologie, historie, přírodovědy a také hornictví. Těžit se zde začalo před více než 200 lety.

Děti hledaly poklady a obcházely soutěžní kontrolní body, kde řešily úkoly podle věkových kategorií. Těm nejmenším pak pomáhali starší sourozenci a také rodiče.

„Naše společnost Vítkovické železniční opravny vznikla 1. listopadu 2018. V současné době zaměstnáváme 80 lidí. Zabýváme se opravou nákladních železničních vozidel. Máme zákazníky z celé České republiky a také ze zahraničí. Na výstavě kolejových vozidel v Ostravě budeme mít svůj stánek. Cílem našeho pátečního odpoledne bylo setkat se s co nejvíce zaměstnanci a jejich dětmi. Navzájem se seznámit,” konstatoval při zahájení akce generální ředitel Ing. Pavel Maroušek

Atraktivní pro rodiny byla exkurze do šachty. Na podlaze kabiny, která se třese, bouchá, sviští, se promítá sjezd - jakoby účastníci prohlídky sjeli dolů do dolu do hloubky 650 metrů (ve skutečnosti pomalu sjedou do hloubky 5,5 metru) a tam prošli hornické chodby, poruby, čelby, ražení a od průvodce si vyslechli, jak náročná a těžká byla a je práce horníka. Viděli hornického koníka, který s mladými chlapci pracoval a vozil v šachtě uhlí. Po absolvování komentované prohlídky si malé děti mohly zajezdit na hornickém vláčku.

Společné odpoledne zakončili závodem na 250 metrů. Děti obdržely ceny a drobnosti. Rodiče společně poseděli při dobrém jídle a pití až do večerních hodin.