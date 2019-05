Soutěž byla zahájena v 9 hodin na Dopravním hřišti u základní školy Alberta Kučery, kde mladé soutěžící cyklisty přišel podpořit primátor města Ostravy Tomáš Macura.

Do soutěže postoupilo z regionálních kol sedm družstev mladších žáků ve věku od 10 do 12 let a sedm družstev starších žáků ve věku 12 - 16 let ve školním roce 2018/ 2019. Družstvo v obou kategoriích tvořili čtyři reprezentanti školy ve složení 2 dívky a 2 chlapci. Nejlepší tým školy postoupí do krajského kola, které se uskuteční ve Frenštátu pod Radhoštěm.

Pro mladé cyklisty, kteří již v nižších soutěžích prokázali dobré teoretické znalosti a praktické dovednosti, soutěž připravili:

Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy se spolupořadateli odboru školství a sportu Magistrátu města Ostravy, Krajský koordinátor BESIP pro Moravskoslezský kraj, Záchranný tým Českého červeného kříže Ostrava, ÚMOb Ostrava - Jih, MŘ Ostrava Policie České republiky, Dopravní inspektorát, Městská policie Ostrava, Středisko dopravní výchovy a Klub dopravní výchovy.

Účastníci soutěžili v disciplínách:

Pravidla provozu na pozemních komunikacích - test, pravidla provozu na pozemních komunikacích - jízda na kole, zdravotní znalosti, jízda zručnosti a nesoutěžní disciplína práce s mapou.

Podle rozhodčích závodníci zvládali všechny disciplíny velmi dobře. Snažili se, byli ukáznění. Bylo patrné, že jsou svými učiteli dobře připraveni. Některým dělala problém jída zručnosti.

„Cílem soutěží ve všech postupných kolech je prověřit zkušenosti a znalosti, které děti dostanou v rámci dopravní výchovy, ať už na vlastní škole, nebo tím, jak Ministerstvo dopravy platí dopravní výchovu na dopravních hřištích pro žáky 4. tříd a u Ostravy navíc pro žáky 3. a 5. tříd. Jde i o srovnání zkušeností, které nabírají i třeba na dopravním hřišti u ZŠ Alberta Kučery,” řekl Ing. Josef Laža, organizační tajemník soutěže.

Výsledky okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů Ostrava:

I. kategorie - 10 - 12 let:

1. místo ZŠ a MŠ Alberta Kučery, Ostrava - Hrabůvka 172 bodů, 2. místo ZŠ Vrchlického 5, Ostrava - Radvanice 223 bodů, 3. místo ZŠ I. Sekaniny, Ostrava - Poruba 261 bodů 4. místo ZŠ Fr. Formana, Ostrava - Dubina 272 body, 5. místo ZŠ a MŠ Bílovecká 10, Ostrava - Svinov 273 body, 6. místo ZŠ Družební 336, Ostrava - Krásné Pole 296 bodů, 7. místo ZŠ a MŠ Březinova 52, Ostrava - Zábřeh 315 bodů.

II. kategorie - 12 - 16 let:

1. místo ZŠ a MŠ Albetra Kučery, Ostrava - Hrabůvka 70 bodů, 2. místo ZŠ Radniční náměstí 1040 Šenov 100 bodů, 3. místo ZŠ Bílovecká 10, Ostrava - Svinov 127 bodů, 4. místo ZŠ Krestova 36a, Ostrava - Hrabůvka 189 bodů, 5. místo ZŠ I. Sekaniny, Ostrava - Poruba 236 bodů, 6. místo ZŠ Družební 336, Ostrava - Krásné Pole 268 bodů, 7. místo ZŠ Krestova 36a Ostrava - Hrabůvka 328 bodů.