V sobotu 4. května bylo ve 13 hodin bylo slavnostně zahájeno utkání s týmem Jižní Koreje o třetí místo, tedy o bronzové medaile.

První branku dali velmi dobře hrající hráči Koreje. Přesto fanoušci vyprodané haly (8 600 diváků), své hráče povzbuzovali dále. Korea stav potupně navyšovala až do závěrečného hvizdu rozhodčích. Jižní Korea vyhrála nad Českou republikou 4:1 a získala bronzové medaile.

Hráči České republiky obsadili 4. místo, což je nejúspěšnější výsledek za poslední roky. Fanoušci prokázali, že jsou sportu, a hokeje pak zvláště, znalí. Skandovali, děkovali, tleskali, povzbuzovali - i nějaká ta slza ukápla.

Za skvělou hru a výsleky je třeba poděkovat hlavnímu trenérovi a tím i vedoucímu celého realizačního týmu Jiřímu Břízovi. Ahr pochopitelně hráčům - jmenovitě Martinu Kudelovi, Michalu Vápenkovi, Tomáši Kvochovi, Pavlu Kubešovi, Miroslavu Novotnému, Michalu Geierovi, Zdeňkovi Hablovi, Pavlu Doležalovi, Zdeňku Šafránkovi, Jiřímu Raulovi, Davidu Palátovi, Zdeňkovi Krupičkovi, Karlu Wágnerovi, Zdeňku Klímovi a Lukáši Kořínkovi. Ti všichni se zasloužili, že hala byla plná a že ve světě jsme dokázali, že fandit a podporovat sport umíme.

„Myslím si, že tohle nikdo neočekával. Na přípravě mistrovství světa v para hokeji Ostrava 2019 jsme tvrdě pracovali od loňského dubna. Všichni zúčastnění v organizačním týmu jsme se do přípravy a realizace posledních dnů od 27. dubna dali naplno a doufali jsme, že aspoň někoho nadchneme pro para hokej. To, co ale dokazují fanoušci tady v Ostravě, a přijížděli z celé republiky, nejsou to jen lidé z Ostravy, tak to nám opravdu totálně vyrazilo dech. My si celé to období, díky lidem, kteří přišli fandit, neskutečně užíváme. Vše jsme především dělali pro hráče,” uvedla Zuzana Glacová, PR a Media Manager, Ostrava 2019.

Podle lidí z organizačního štábu i hráčů zúčastněných týmů jsou všichni spokojeni. Říkají, že se jim splnil sen. Totiž hrát před takhle zaplněnou halou. Nikdy si nepomysleli, že se bude dít to, co se v tomto týdnu stalo skutkem v Ostravě.

„Nazvali jsme to takovým malým zázrakem a jsme rádi, že jsme mohli být toho součástí,” dodala Zuzana Glacová.

Konečné pořadí:

1. USA

2. Kanada

3. Jižní Korea

4. Česká republika