O výběru dodavatele těchto kurzů rozhodli radní Magistrátu města Ostravy 15. ledna. Je jim spolek Dolní oblast Vítkovice. Za kurzy pro děti z mateřských škol bude spolku uhrazena částka 1 621 500 korun.

„Je důležité budovat vztah k manuální práci u dětí již v tom nejnižším věku. Nakonec ani nezáleží, jestli se budou řemeslem v budoucnosti živit. Díky kurzům získají aspoň základní povědomí o tom, jak se věci v reálném světě vyrábí, a také určitou úctu k těm, kteří svou práci mistrně ovládají,” řekla Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora města Ostravy pro školství a sport.

První hodinu kurzu Malého řemeslníka si ve čtvrtek 28. února vyzkoušeli chlapci z mateřské školy v Moravské Ostravě a Přívozu Na Jízdárně.

Nejprve je mistři svého řemesla - Petr Vitásek, Jan Mec a Jaroslav Sameš - seznámili s pracovními nástroji, se kterými budou pracovat. Postupně se na pracovním stole sešly šroubováky, pila, kleště a také nůžky malé, větší a největší, se kterými si kluci vyzkoušeli odstřihnout kus plechu. Kluci poznali matičky, šroubky, hřebíky a lepidlo a pak to přišlo. Instruktoři jim ukázali vrtačku. Každý dostal tu svou.

„Tak hoši, teď už budeme pracovat. Když řeknu stop, tak práci zastavíte, já vám vše vysvětlím a budeme pracovat dále,” řekl Jan Mec - a to byla věc. Kluci vzali za práci, a tak se začal rodit jejich první výrobek. Za hodinu bylo hotovo. Všichni měli udičku, se kterou si mohou doma vylovit třeba rybičku!

„V tom je to hlavní, že se děti v našem pěti týdenním kurzu seznámí s materiálem, dřevem, kovem, drátem, lepidlem i papírem. Seznámí se s nástroji, se kterými výrobek vyrobí a ten si hrdě odnesou domů. Do mateřské školy všechno dovezeme a zase si odvezeme. Školka nám jen dodá malé řemeslníky,” konstatoval Petr Vitásek, autor celého projektu.

„Kurzy budou probíhat v mateřských školách a budou obsahovat 5 lekcí v délce 60 minut s maximální kapacitou 6 dětí ve věku od 5 do 6 let. Z každé lekce si dítě odnese vždy jeden hotový výrobek. Dodavatel kurzů zajistí nářadí a veškeré potřebné vybavení a potřebný materiál pro realizaci jednotlivých lekcí. Realizováno by mělo být až 55 dvojkurzů v každé mateřské škole v průběhu 5 týdnů,” dodala Andrea Vojkovská, tisková mluvčí Magistrátu města Ostravy

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava je celkem 97 mateřských škol. V nich je 10 135 dětí, z toho 6 309 od 5 do 7 let. Do kurzů se zapojí celkem 55 mateřských škol a v nich 660 předškolních dětí.