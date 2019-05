Kromě statutárního města Ostravy do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší přispělo dále sedm soukromých společností a jedna fyzická osoba. Celkem za všechna období to dělá 126 051 000 korun.

„Hlavním cílem fondu je poslat děti z mateřských a základních škol ven z Ostravy do hor za čistším vzduchem. Těší mě, že jejich počet neustále narůstá. Pro následující sezónu, od letošního listopadu do konce dubna 2020, máme k rozdělení dalších přibližně 20 milionů korun. Částka umožní více než 3 300 dětem vyjet do škol v přírodě. V letošním roce žádosti od vzdělávacích zařízeních, která zřídilo statutární město Ostrava nebo městské obvody, očekáváme do 25. května 2019,” informovala náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

V letech 2010/2011 bylo odrekreováno 1 543 dětí, 2011/12 - 1 919, 2012/13 - 1 231, 2013/14 - 2 267, 214/15 - 1 815, 2015/16 - 2 908, 2016/17 - 3 217, 2017/18 2 783 dětí, 2018/19 je předpoklad 3 600 dětí. Celkem se tedy na čerstvý vzduch dostalo přes 21 tisíc dětí.

Z fondu mohou být hrazeny náklady na pobyty v délce minimálně 14 dnů v oblasti, která není zasažena smogovou situací. Z prostředků lze hradit ubytování, stravování, dopravu, doprovodný program ozdravného charakteru, pojištění a poplatky. Příspěvek z fondu je 6 000 korun na jednoho žáka. Stravování musí odpovídat minimálně standardům pro školní stravování a ubytování stanoveným podmínkám pro pobyt dětí ve školách v přírodě. Ostravské děti se nejčastěji jezdí rekreovat do Jeseníků, Hostýnsko-vsetínské hornatiny a Moravskoslezských Beskyd.

„Chci poděkovat také průmyslovým podnikům, které přispěly na další ozdravné pobyty pro ostravské děti. Milion korun letos poprvé, v nejbližší době, očekáváme od společnosti AVE CZ. Za celou dobu od roku 2010 tu nejvyšší částku věnovala společnost ArcelorMittal Ostrava. Zatímco příspěvek města od zřízení Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší vzrostl čtyřnásobně, u darů průmyslových podniků k žádnému skokovému navýšení nedošlo. Jsem přesvědčena o tom, že by jejich finanční dary měly být vyšší než dosud. Peníze, které máme k dispozici, stačí jen pro zhruba 12 procent dětí ostravských mateřských a základních škol,” dodala Kateřina Šebestová.