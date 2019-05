Do veřejné zakázky na provozování bikesharingu se přihlásily dvě společnosti - Rekola a nextbike. Vítězem veřejné zakázky se stala společnost nextbike Czech Republik s.r.o., jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky výhodnější. Nový dodavatel bude provozovat službu v Ostravě po dobu osmi měsíců. Rozhodla o tom v úterý 29. ledna rada města Ostravy.

„Těší nás, že Ostravané přišli na chuť tomuto modernímu, zdravému a k přírodě šetrnému způsobu dopravy. Zájem o službu v roce 2018 prokázalo 16 tisíc uživatelů sdílených kol, kteří ujeli přes 130 tisíc kilometrů. S novým dodavatelem služby bude stejně jako v pilotním provozu prvních 15 minut výpůjčky zdarma a dalších 45 minut nebude stát více než 25 korun. Při provozu systému budeme sbírat a vyhodnocovat data o provozu pro lepší plánování cyklistické infrastruktury v Ostravě,” uvedla Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora pro životní prostředí.

Podle ní by služba mohla začít 1. dubna a termín ukončení se předpokládá k 30. listopadu. Pokud by došlo z technických důvodů k odkladu spuštění provozu, posunul by se termín jeho ukončení. Oproti loňskému provozu bude ten letošní více než trojnásobný. Stanic s bicykly by mělo být až 200.

Letošní minimální počet požadovaných jízdních kol po dodavateli bude pro duben a listopad 400 kusů, pro květen a říjen 500 kusů, pro červen, červenec, srpen a září 600 kusů. K dispozici budou kola městského typu s nízkým nástupem, nově budou všechna mít tří rychlostní převody a každé z nich bude mít praktický košík v přední části kola. Samozřejmostí bude pravidelná distribuce kol po městě.

„Město pro zachování ceny příznivé pro uživatele bude platit provozovateli za každou výpůjčku necelých deset korun (9,50 Kč). Město přepokládá, že za osm měsíců vítězi veřejné zakázky zaplatí zhruba 4,5 milionu korun. Nabídka společnosti Rekola byla zhruba o pětinu vyšší,” doplnila Kateřina Šebestová.

Kola budou uživatelé odkládat do cyklostojanů, stejně jako v loňském roce. Stojany se rozšíří do řady dalších ostravských obvodů. Moravská Ostrava a Přívoz jich bude mít 60, Slezská Ostrava 18, Mariánské Hory a Hulváky 21, Vítkovice 20, Ostrava-Jih 25, Ostrava-Poruba 45 kusů, Hošťálkovice 1.

„Rada města zároveň rozhodla o dodavateli stojanů. Vítěz veřejné zakázky, společnost Kolář a Syn spol. s r. o. jich vyrobí celkem 470 za 1,1 milionu korun bez DPH. Vyrobí 270 trojstojanů a 200 jednoduchých stojanů. Trojstojany budou mobilní a budou umístěny vždy minimálně dva vedle sebe. Každé takové stanoviště bude mít kapacitu pro uložení 12 kol. Jednoduché stojany budou umísťovány na pevno podle potřeby a prostorových možností lokality,” dodala Andrea Vojkovská, tisková mluvčí Magistrátu města Ostravy.

Ostrava aktuálně má na svém území 253 kilometrů cyklostezek a další se postupně připravují a staví. Letos bude zprovozněno dalších šest kilometrů tras.