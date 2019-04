Podle informací sociálních pracovníků městských obvodů Ostravy polovina se zdržuje v zařízeních, které poskytují sociální služby, a druhá polovina pobývá na ulici. V zimním období se jejich zájem o nabízené sociální služby zvyšuje.

„Společně s organizacemi, které poskytují sociální služby lidem bez domova, navyšujeme ubytovací kapacity, aby pokryly aktuální potřeby klientů. Zvyšuje se také počet sociálních pracovníků, kteří lidi bez domova navštěvují v místech, kde přežívají v mrazivém období. Přímo na místě jim poskytují poradenství a odkazují na organizace, kde mohou získat teplé jídlo, nápoje, deky nebo kde jsou volné kapacity k přenocování,” informoval náměstek primátora pro sociální oblast a zdravotnictví Zbyněk Pražák.

V pátek 25. ledna jsme navštívili Charitní Dům sv. Benedikta Labre, nízkoprahové zařízení, denní a při teplotách pod nulu i zimní centrum pro lidi bez domova na Lidické ulici v Ostravě-Vítkovicích.

„V našem denním centru je 65 židlí, kde si mohou potřební sednout a odpočinout. Ve 12 hodin dostanou všichni polévku. Pokud mají svoji kávu nebo mají své jídlo, mohou si je u nás uvařit a jídlo ohřát v mikrovlnné troubě. Denně se zde vystřídá v časovém intervalu od 8 do 16 hodin asi 80 potřebných lidí,” sdělil Milan Hudec, sociální pracovník nízkoprahového denního centra.

V tomto zařízení je i mimořádná služba - noční centrum. Není to sociální služba. Funguje od 20 do 7 hodin. Postel musí ráno opustit a také samozřejmě může večer znovu zadarmo této noční služby využít. Na nočním zimním programu je kapacita 50 lůžek denně, z toho je 40 lůžek pro muže a 10 lůžek pro ženy. V tomto zimním období mají v obou zařízení - jak denním centru tak v mimořádném nočním centru - plno.

Podle Milana Hudce zájemci již čekají před domem od 19 hodin na otevření. Po naplnění, pokud jsou další zájemci, tak je odesílají do dalších charitativních zařízení AS U Nových válcoven v Mariánských Horách nebo do charity sv. Františka na Sirotčí ulici.

V Ostravě je v současné době k dispozici 413 míst v azylových domech 164 pro muže a 249 pro ženy, respektive pro ženy s dětmi. Jejich kapacita je převážně naplněna.

Lidé bez domova mohou využívat noclehárny s kapacitou 120 míst, nízkoprahová denní centra s kapacitou 125 míst a domov se zvláštním režimem Domov Přístav s kapacitou 85 míst. Dalším zařízením v Ostravě zajišťujícím pomoc lidem bez domova se specifickými potřebami je domov se zvláštním režimem Domov Přístav II., který má kapacitu 29 míst.

„Město Ostrava v souvislosti s problematikou bezdomovectví dlouhodobě podporuje nestátní neziskové organizace a má vytvořenou komplexní síť sociálních služeb. V roce 2018 byly uvedené sociální služby-azylové domy, noclehárny, domovy se zvláštním režimem a nízkoprahová denní centra podpořeny z rozpočtu města v celkové výši 17,7 milionu korun. Pro rok 2019 počítá s obdobnou částkou,” dodal Zbyněk Pražák.