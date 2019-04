V pondělí 21. ledna ráno v kompostárně v Ostravě-Hrušově předvedli pracovníci společnosti OZO Ostrava (odvoz a zpracování odpadu) v čele s Mgr. Vladimírou Karasovou, vedoucí útvaru propagace a ekologické výchovy, nový drtící stroj společnosti Husmann, který zakoupili za 5,7 milionu korun.

„Dnes tu drtíme vánoční stromečky. Je to vždy akce na začátku roku, kdy svážíme odložené vánoční stromky z města. Samozřejmě, že tento nový a asi desetkrát silnější drtič než jsme měli, bude pracovat celý rok hlavně během vegetační sezony. Využívá se pro drcení ořezu větví stromů - jak od občanů, tak třeba firem, které provozují zahradnictví a podobně. V loňském roce jsme zpracovali 1200 tun tohoto dřevního materiálu. Jenom pro srovnání, vánočních stromečků zpracujeme tak 30 tun. Je to tedy malý zlomek, co během další části roku drtíme,” informovala Vladimíra Karasová.

Dřevní hmota z rozdrcených stromečků je podle jejích slov velmi důležitá, protože je součástí budoucího kompostu. V OZO zpracovávají i jiné rostlinné materiály, hlavně trávu a listí ze zahrádek a z údržby veřejné zeleně. Auta tohoto materiálu ročně přivezou asi 12 000 tun.

„Dřevo je ale velmi důležité hlavně z toho důvodu, že materiál na kompost musí být optimálně namíchán, aby byl správný poměr dusíkatých a uhlíkatých složek. Dusík - to je tráva, to jsou měkké materiály, a to dřevo je ten uhlík. Když se to vše dobře namíchá, tak má výsledný kompost ideální Ph - to znamená ani moc zásaditý, ani moc kyselý. Využívá se pro hnojení půdy. Vyrábíme tady i zeminový substrát, který vzniká smícháním kompostu se zeminou,” pokračovala v informacích Vladimíra Karasová.

Mezitím do drtiče nakládač sypal další fůry vánočních stromů. Hodinový výkon drtiče je 600 kubíků v závislosti na velikosti objemů. Kruhové listy drtiče může pracovník s drtičem měnit podle potřeby. Buď pak sype hrubý materiál, nebo velmi jemný. Materiál se pak dává do základek smíchá se dohromady dřevo a tráva a pak se přehrnuje, překopává, měří se teplota, přesívá se a tvoří se kompost. Od založení základky to trvá asi tři měsíce. Záleží na počasí. Pokud se spojí se zeminou, tak se prodává jako substrát. Drtič je mobilní a pracovník ho může řídit i na dálku.

Společnost OZO Ostrava s.r.o. počítá s tím, že nabídnou městským obvodům (kterých je 23) novou službu. S drtičem přijet na místo a větve a jinou dřevní hmotu podrtit na místě a převážet až hotový rozdrcený materiál.

„Kompostu se v loňském roce prodalo okolo 4000 tun. Substrátu tak zhruba třetina. Prodáváme celoročně právě zde na kompostárně a v průběhu vegetační sezony, od dubna do listopadu. Kompost i substrát pytlovaný prodáváme ve všech naších sběrných dvorech,” dodala Vladimíra Karasová.

A tak třeba již letos, někde na zakoupeném substrátu vyroste pampeliška, třeba růže a možná i strom.