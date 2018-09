Nepřítel ze tří stran

Nepřítelem nebylo jen Německo, na severu číhalo Polsko, na jihu Maďarsko. Prvorepublikové Československo začalo budovat své pohraniční opevnění na základě sílícího ohrožení od sousedních států, které rozhodně nebyly demokratické.

Podle hranic vznikal propracovaný systém lehkého a těžkého opevnění, další obranný systém představovala ve vnitrozemí takzvaná Pražská čára. Přestože v době mobilizace v roce 1938 chyběla těžký výzbroj, bylo odhodlání bránit republiku obrovské.

Na klíčových přístupech vznikaly betonové tvrze, ty sloužily Němcům společně s lehkým opevněním jako zkušební a cvičné objekty, na nich nacvičovali dobývání betonových pevností a také munici. Paradoxem je, že areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky jako jediný posloužil v těžkých bojích. Bohužel na německé straně.

Obrana před útokem ze severu

Areál je uskupením pěti staveb se čtyřmi objekty těžkého opevnění - Štipky, Obora, Alej a Orel s vloženým řopíkem vz. 37 A na asi kilometrovém úseku. Hlavním srubem byla Alej, budovaná jako dvoupodlažní objekt ve III. stupni odolnosti - čelní stěna má mocnost 2,75, strop 2,5, ostatní stěny asi 2 metry betonu.

Odolnost srubu byla proti zásahu 305mm střeliva.

Hlavními zbraněmi byly 2 protitankové kanóny spřažené s těžkými kulomety. Kanóny vyráběla plzeňská Škodovka, měly přesně vymezené palebné sektory a dostřel asi 6 kilometrů.

Dalšími zbraněmi byly lehké kulomety. Posádkou bylo 36 mužů střídajících se v týdenních turnusech.

Opavsko-ostravské krvavé boje

V březnu dostaly rozkaz jednotky 4. ukrajinského frontu vzít z Polska útokem Ostravu, odříznout Němce od strategických továren, a průlomem vniknout na Moravu.

První útok se nezdařil, odvolaného generála Petrova nahradil generál A. Jeremenko. Rozhodl se pro obchvat Ostravy z prostoru mezi Opavou a Hlučínem, pak stočit úder na Ostravu ze západu a jihu.

Nejen bunkry, i české zbraně

Opavsko-ostravská operace skončila osvobozením Ostravy 30. dubna, hlavní útok začal 15. dubna. Do útoku byly v rámci 4. ukrajinského frontu zařazeny i jednotky 1. československého armádního sboru – čs. 1. tankové brigády a 1. čs. smíšené letecké divize.

Němci v obranném pásmu použili i výtečné stíhače tanků Hetzer, výrobek Škodovky. Krom toho použili i zakopané tankové věže a minová pole. Opava byla osvobozena 22. dubna, vojska poté rozvinula útok na Ostravu.

Němci zde měli stotisícovou armádu, téměř všichni padli, její části obsadily za války demontované čs. opevnění a rychle ho dozbrojili. Jeremenko musel za cenu obrovských lidských a materiálních ztrát složitě dobývat jednotlivé bunkry. Po válce se svěřil, že s takovým systémem obrany se nesetkal, což svědčilo o tom, že by Němci zřejmě utrpěli velké ztráty a můžeme se jen dohadovat, co by, kdyby...

Čs. tanková brigáda ztratila 50 strojů.

Areál slouží jako muzeum.

Další informace