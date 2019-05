„Děvčat bývá obvykle méně, ale když už jsou, stojí to za to. Mají více zodpovědnosti a jsou pracovitější než kluci. Ti ale zase obvykle bývají nad věcí a nejsou tak svázáni standardními postupy, mají více invence. Je to něco podobného jako v gastronomii. Co si budeme povídat – a genderová vyváženost stranou – více fantazie do matematiky i přípravy pokrmů vkládají muži,“ usmívá se Danuše Berkusová, zástupkyně ředitele Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci.

Loni se tohoto soustředění zúčastnila také Michaela Svatošová ze 3. A, která patří k nejlepším matematikům bíloveckého gymnázia. „Naučila jsem se mimo jiné nové matematické dovednosti, ať už poučky nebo metody řešení různých typů úloh. Na matematice se mi líbí jednoznačnost výsledku, logická návaznost postupu a možnost využít více různých způsobů k dosažení správného výsledku,“ říká Michaela, která letos získala čestné uznání na Evropské dívčí matematické olympiádě.

Matematického soustředění se letos zúčastní osmnáctiletý David Czinege z 2. A. Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci: „Moc se na ten týden těším, zejména na přednášky z matematiky, které povedou vysokoškolští profesoři. Mě matematika začala bavit už na základní škole, hlavně geometrie a algebra, ve volnu rád řeším matematicko-logické hádanky. I proto jsem šel z Ostravy právě na bílovecké gymnázium, které nabízí rozšířenou výuky matematiky. Chtěl bych ji posléze dále studovat i na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze," řekl.

Matematické soustředění je celostátní akce pořádaná zhruba od 60. let 20. století v Jevíčku. V Bílovci se koná podruhé. Pro nejlepší řešitele krajských kol Matematické olympiády v kategoriích B a C ji každoročně organizuje Jednota českých matematiků a fyziků společně s Ústřední komisí Matematické olympiády.

„Sjedou se k nám zapálení a šikovní matematici – letos mezi nimi bude i dvanáct dívek – z celé republiky. Cílem je rozšířit a prohloubit znalosti talentovaných žáků a připravovat je na vyšší kategorii A, případně také na mezinárodní matematické olympiády,” vysvětluje Danuše Berkusová.

Soustředění je souvislým seriálem přednášek renomovaných středoškolských učitelů a zejména pedagogů Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci, kteří se specializují na práci s matematicky talentovanými žáky a zároveň jsou členy Úlohové komise Matematické olympiády.

Obrovským přínosem jsou odborné přednášky těchto lektorů, kteří studenty kromě nadstandardní středoškolské i vysokoškolské matematiky učí také různé přístupy k řešení problémů, které se při běžném vyučování nedozví. Probírat se budou i tak odborná témata, jako například polynomy a rovnice, pythagorejská čísla, algebraické nerovnosti, enumerativní kombinatorika, planimetrie a extremální planimetrické úlohy.

„Naše gymnázium má navíc pro organizaci soustředění skvělé zázemí. Žáci budou ubytováni přímo v objektu gymnázia, kde pro ně bude zajištěno i stravování,“ doplnila Danuše Berkusová.