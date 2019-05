„Do akce se zapojila zhruba stovka žáků nižších tříd gymnázia,“ informoval Pavel Mrva, ředitel Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci.

„Ti si postupně vyzkoušeli několik aktivit. Například jízdu na sportovním vozíku – vpřed, vzad a zatáčení –, slalom mezi kužely a hod na koš basketbalovým míčem, to vše z vozíku. Sportovcům s tělesným postižením je určena i boccia, která je principem podobná hře pétanque. Cílem je hodit míč své barvy co nejblíže bílému cílovému míči. Takže jsme žáky rozdělili na dvě družstva, jedno obdrželo modré míče, druhé červené,“ uvedl s tím, že další disciplínou byl goalball – kolektivní hra nevidomých s ozvučeným míčem.

„Družstvo muselo hájit svoji branku, která byla přes celou šíři hřiště, a zároveň se pokusit hodem po zemi poslat míč do branky soupeře. Všichni hráči měli na očích neprůhledné klapky, takže si vyzkoušeli mobilitu nevidomých osob. Utvořili dvojice, jeden si nasadil klapky na oči a snažil se projít vymezenou trasu. Druhý z dvojice „nevidomému“ radil, kam má jít, a dbal na jeho bezpečnost. Poté si role ve dvojici vyměnili,“ doplnil Pavel Mrva, podle jehož vyjádření byla akce velice emotivní a studentům dokonale otevřela oči při pohledu na svět postižených lidí.

„Myslím, že takových projektů by se mělo pořádat mnohem víc. Když se třeba jen na okamžik dostanete do situace toho druhého, mnohem lépe ji pochopíte,“ poznamenal. „Cením si toho, že jsme se mohli do Paralympijského školního dne zapojit. Pro nás, pedagogy, i studenty to bylo velice přínosné.“

Samotné mistrovství světa v para hokeji se uskuteční ve dnech 27. dubna až 4. května v ostravské Ostravar Aréně. Tato akce pro sportovce s tělesným postižením patří mezi nejvýznamnější paralympijské sportovní události, které se zúčastní osm nejlepších para hokejových týmů světa z Česka, Kanady, USA, Japonska, Koreje, Itálie, Norska a Švédska.