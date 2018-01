„Loni, kdy jsme tyto zkoušky nanečisto uspořádali poprvé, se přihlásilo čtyřicet zájemců, dnes už je jich přes šedesát,“ konstatuje Vít Schindler, ředitel Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci, a předpokládá, že do 28. ledna, kdy je poslední možnost přihlásit se, počet zájemců ještě vzroste. A to i proto, že zatímco loni byly zaměřeny pouze na uchazeče o studium na nižším stupni gymnázia, letos se mohou zúčastnit také potenciální studenti vyššího stupně.

„Navíc si žáci velmi dobře uvědomují, že je to ideální příležitost poznat opravdovou atmosféru přijímaček přímo v prostředí školy a vyzkoušet si, zda vše zvládnou v zátěžové situaci stejně dobře jako v domácím prostředí. Zároveň si zaregistrovaní účastníci ověří, co je ještě třeba dohnat do oficiálních přijímacích zkoušek,“ pokračuje ředitel gymnázia a upozorňuje, že pokud bude někdo stát o zlepšení, může na gymnáziu navštěvovat přípravné kurzy.

Loni přijímačky nanečisto absolvoval také Matěj Klepáček, který je od tohoto školního roku žákem bíloveckého gymnázia. V šesté třídě je i jeho dvojče Tadeáš.

„S bráchou jsme soutěžili, kdo dopadne líp, takže nás to oba bavilo,“ vzpomíná Matěj, jinak úspěšný řešitel matematické i logické olympiády. „Rozhodně všem doporučuju vyzkoušet si přijímačky nejprve nanečisto. Spousta lidí kolem nás byla dost nervózní, protože pocit, že vše probíhá doopravdy, byl opravdu intenzivní.“

Přijímačky nanečisto začínají 30. ledna ve 14 hodin a ve stejný čas se škola otevře všem, kdo se s ní chtějí seznámit.

„Máme klasický den otevřených dveří, jenž pro žáky naší školy začne už dopoledne Dnem pro zdraví, během kterého vyjedou do terénu, a pro čtvrté ročníky jsme zorganizovali Den pro vysoké školy, kdy se seznámí s prezentací několika fakult. Dorazí například zástupci Ekonomické fakulty VŠB -TU Ostrava, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ostravské univerzity,“ pokračuje Vít Schindler a dodává, že návštěvníky budou školou v odpoledních hodinách provázet sami studenti.

„Jde nám o to, aby zájemci o studium v bíloveckém gymnáziu dostali co nejvíce informací takzvaně z první ruky, od žáků. Jsem přesvědčen, že díky nim bude kontakt se školou opravdu bezprostřední a autentický. Kdo jiný toho může o gymnáziu i pocitech ze zdejší atmosféry a kvality výuky říct víc než ti, kteří se tu vzdělávají?“ pokládá řečnickou otázku ředitel školy a dodává, že hosté budou prováděni několika trasami, které si sami zvolí.

Na každé trase přitom bude několik akčních stanovišť, kde budou zájemci moci plnit nejrůznější úkoly a vyzkoušet si svoje dovednosti. „Veřejností jsme sice vnímáni především jako škola, která se více orientuje na přírodovědné předměty, zejména na matematiku, ale stejně kvalitní zázemí poskytujeme i výtvarně, jazykově a sportovně nadaným žákům. Také o tom se budou moci návštěvníci v průběhu lednového dne otevřených dveří přesvědčit," dodal Vít Schindler.